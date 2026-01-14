韓綜拍攝首站抵「台灣江原道」 徐榛蔚：象徵花蓮與韓國娛樂接軌 13

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

韓國生存競技實境秀綜藝節目《生存王2》，今（14）日在花蓮縣舉行首集開機拍攝記者會，由主持人金鍾國率領「韓國隊」金炳萬、陸俊書、金泳勳3位藝人亮相花蓮機場舉行開拍記者會，花蓮縣長徐榛蔚也親自出席，誠摯歡迎《生存王2》製作團隊的到來；徐榛蔚指出，迎接這次韓國最強實境秀來花蓮，也象徵花蓮正式與聞名全球之韓國娛樂接軌，此次的合作不但能讓全世界看見花蓮的美，提升花蓮的國際形象，更象徵拓展東北亞觀光市場的重要成果。

徐榛蔚表示，《生存王》是韓國頂級生存真人秀，第一集在馬來西亞拍攝時，造成非常大的轟動，韓國的江原道山川之美舉世聞名，花蓮擁有大山大海自然的美景就是「台灣江原道」。

徐榛蔚說，這次由縣府積極邀請朝鮮電視公司總導演尹志浩來花蓮拍攝《生存王》第2集，也感謝可依航空及花蓮縣政府促成「仁川直航花蓮」每周2航班，且韓國仁川直飛花蓮只要150分鐘相當便利。

此外，徐榛蔚也說，韓國的東大門引領流行時尚，花蓮的東大門是美食天堂，《生存王2》拍攝團隊未來將到花蓮的東大門夜市拍攝美食，相信這個超人氣的實境秀節目在全球播出時，不但能讓全世界看見花蓮的美，也能提升花蓮的國際形象，促進觀光產業發展。

「此次特別邀請韓國朝鮮TV綜藝團隊來到花蓮進行取景拍攝，正是縣府拓展東北亞觀光市場的重要成果之一。」徐榛蔚直言，縣府持續推動國際觀光與多元行銷策略，積極透過影視內容深化花蓮在國際市場的能見度與品牌形象。

韓國朝鮮TV電視台總製作人尹志浩表示，《生存王2》首集之所以選擇花蓮作為錄製地點，正是看中新開通的「仁川直航花蓮」航班優勢。由韓國出發僅需2個半小時航程，便能直達這座被譽為「台灣江原道」的城市。

尹志浩指出，花蓮擁有壯麗的山海景觀、整體風貌神似以雪嶽山、東海海岸與多處知名影視取景地聞名的韓國江原道，不僅大幅縮短過往需自台灣其他城市轉乘火車或開車前往的交通時間，也讓韓國團隊忍不住盛讚，「實在是太便利了！」

尹志皓也說，經過長達近1年半的企劃與田調，《生存王2》與台灣童心娛樂製作攜手合作，選定台灣做為節目的生存競技舞台，並在有著「台灣江原道」美稱的花蓮進行首站的錄製。

花蓮觀光處長余明勳表示，有別於《生存王》第一季參賽選手以韓國藝人及運動員為主，《生存王2》別出心裁找來由金炳萬、陸俊書、金泳勳組成的「韓國隊」外，並有台灣隊、日本隊、馬來西亞隊總計共12名精銳參賽藝人，4組隊伍將進行為期10天的野外生存挑戰。值得一提的是，第二季強調的不僅是體能，還有智慧與策略，搭配上台灣的絕佳風景與風土民情，成為了《生存王2》最大的特色與賣點。

花蓮觀光處補充，《生存王2》將前進花蓮縣、屏東縣、嘉義市3個城市進行取景拍攝，除將收錄3個城市各具特色的山海美景外，也將介紹台灣最知名的夜市文化及特殊的原住民文化私房景點，邀請觀眾們跟著4組共12位藝人們深入民間體驗最美的台灣人文藝術風景。《生存王2》將於2026年3月下旬，在韓國朝鮮TV電視台及韓國Netflix播出。

