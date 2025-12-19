韓綜震撼彈！「挑食的新姐」捲非法醫療、吃蝴蝶藥減肥 《驚六》3人停工製作單位發聲了

Key（左圖起）、朴娜勑、挑食的新姐都因涉及非法醫療，暫停活動，也順勢退出《驚人的星期六》。翻攝IG@amazingsat_official

韓國人氣綜藝《驚人的星期六》捲入主持班底朴娜勑（박나래）引爆的「注射阿姨」風暴，繼朴娜勑、SHINee成員Key後，在節目負責大啖美食的YouTuber網紅「挑食的新姐」，也確定退出節目！

挑食的新姐吃播暴紅！甩肉30公斤靠「注射阿姨」給藥？

挑食的新姐疑似靠「注射阿姨」的減肥藥甩肉30公斤。翻攝Dispatch

挑食的新姐昨被韓媒《Dispatch》踢爆外號是「注射阿姨」的李某常客，今挑食的新姐在她的YouTube頻道發布道歉聲明，坦承曾接受熟人牽線，到李某任職的首爾江南區的醫院治療，也曾因行程緊湊，讓李某到府診療，但她也強調「深信對方是醫生」。

《Dispatch》昨爆料除了指出挑食的新姐曾接受非法注射，在節目中及網路影片常大展「吃播」的她，也被踢爆服用李某提供的減肥藥。報導指出，李某還曾向朴娜勑炫耀減重成果，聲稱挑食的新姐靠著她的藥，成功瘦下30公斤。但挑食的新姐對《Dispatch》否認此事，只認了到李某任職的醫院拿過消水腫的藥。

該爭議減肥藥被推測是俗稱「蝴蝶藥」的食慾抑制劑，因含有芬特明（Phentermine）成分，該成分依韓國《毒品類管理相關法》被列為精神作用藥品，需有醫師處方才能服用，若未經醫師處方即擅自服用、持有或流通，最高可處5年以下有期徒刑，或5000萬韓元以下罰金。

挑食的新姐道歉！強調以為對方是醫生

挑食的新姐今發布道歉聲明。翻攝YT@short_mouth_sun

認了非法醫療一事的她，也再度向大眾致歉，「對於無意間造成粉絲及各方相關人士的不便與傷害，我深感抱歉，也希望因此事所帶來的影響能降到最低。」並宣布，「我已決定退出目前進行中的所有節目，並全面中止原定的所有活動。」

而一連迎來3位班底「中斷活動」的《驚人的星期六》，製作單位今也發聲，「我們尊重挑食的新姐暫停活動的意願，之後進行的錄影，她將不再參與。」目前《驚人的星期六》剩下申東燁、韓海、Boom、金東炫、文世潤、Nucksal、太妍等成員。

