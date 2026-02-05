韓綜首揭大S逝世前5天細節！具俊曄忍痛授權 只盼「永遠不要忘了熙媛」

女星大S（徐熙媛）在2月2日適逢逝世一週年，韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度公開大S病發後5天完整搶救過程，也讓外界一直揣測的細節有了解答，全因具俊曄這次點頭授權，讓節目得以播出。節目組透露，具俊曄願意分享這些資訊，唯一心願只是希望外界記住大S，一席話令人動容。

韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特別專題，首度公開大S病發後5天完整搶救過程。（圖／翻攝YT @KBS_secret）

去年2月2日，大S因流感併發肺炎在日本東京過世，享年48歲。節目中揭露大S生命「最後5天」的足跡，指出她原本希望回台治療，卻在前往機場的路上突然心臟驟停，送到醫院後醫療團隊持續進行長達14小時的搶救，最終仍無法挽回生命。

未料，大S逝世前的細節曝光後，具俊曄遭部分網友諷刺是為了炒作。對此，節目組替具俊曄澄清表示，具俊曄願意授權播出，唯一心願只是希望外界記住大S，「希望所有愛熙媛的人們，永遠都不要忘了熙媛。」

具俊曄願意授權節目播出，唯一心願只是希望外界記住大S。（圖／翻攝IG clon52）

《名人生老病死的秘密》4日公開採訪後記，透露製作團隊在台灣停留3天，多次捕捉到具俊曄在大S墓前泣不成聲的畫面，製作團隊親眼目睹具俊曄憔悴模，且在訪談中，具俊曄幾乎難過到無法說話，讓工作人員相當心疼，最後決定不播出他的受訪片段，改以轉述方式呈現這些細節。

節目組也坦言，整個採訪過程氣氛沉重，「第一次見到這種程度的愛情。太難以置信，感覺往後也不會再有這樣的愛情了」，同時也呼籲具俊曄要好好照顧身體，希望他不要再深陷悲痛，「大S一定也不希望具俊曄這麼難過」。

《名人生老病死的秘密》主持群難過落淚。（圖／翻攝YT @KBS_secret）

