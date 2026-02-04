韓綜首曝大S搶救細節！具俊曄點頭授權因「這心願」惹全網淚崩

具俊曄痛失大S，身形消瘦單薄許多。(經紀公司提供)

已故女星大S（徐熙媛）去年2月2日於日本辭世，享年48歲，至今滿一周年仍讓粉絲與親友難以忘懷。韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》近日推出特別專題，特別來台灣專訪其丈夫具俊曄，不僅回顧兩人跨越20多年的動人愛情，更首度公開大S病發後的完整搶救過程。而節目能夠播出相關細節，全因具俊曄點頭授權，背後暖心原因曝光，也讓大批網友看後心疼不已。

節目指出，大S當時在前往機場途中突然心臟驟停，醫療團隊持續進行長達14小時的搶救，最終仍無法挽回生命。相關過程過去外界所知有限，未料節目播出後，部分酸民卻質疑具俊曄公開大S生前最後細節是在「炒作話題」。對此，節目組澄清，具俊曄之所以同意公開，唯一心願只是希望外界記住大S，「希望所有愛熙媛的人們，永遠都不要忘了熙媛。」，一席話也令不少觀眾動容。

具俊曄風雨無阻， 每天上山陪伴愛妻。（圖／陳俊吉攝影）

《名人生老病死的秘密》4日公開採訪後記，透露製作團隊在台灣停留3天，多次前往大S長眠之地金寶山觀察具俊曄的狀態。韓國記者親眼目睹具俊曄憔悴模樣，不僅明顯消瘦，甚至數度哭到無法言語，讓現場工作人員相當心疼，最後決定主動放棄原訂訪問行程，給予他足夠空間整理情緒。

節目播出該段畫面時，也讓攝影棚內的嘉賓們情緒潰堤，錄影一度被迫中斷。節目組坦言，整個採訪過程氣氛沉重，「第一次見到這種程度的愛情。太難以置信，感覺往後也不會再有這樣的愛情了」，同時也呼籲具俊曄要好好照顧身體，希望他不要再深陷悲痛，「大S一定也不希望具俊曄這麼難過。」

節目播出後，引發台韓兩地網友高度關注，不少人留言替具俊曄加油，也再次追憶大S生前的美好身影，讓這段跨國愛情故事，在離別後依舊持續觸動人心。

