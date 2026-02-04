韓綜首曝大S離世前「想回家」！赴機場時心臟驟停、搶救14小時仍不治

大S徐熙媛去年2月赴日期間因流感病逝，丈夫具俊曄這一年來不時前往墓前深情守候。翻攝大S臉書



大S徐熙媛去年2月赴日因流感病逝，享年48歲。2日逝世滿週年，丈夫具俊曄親自設計的大S紀念雕像在金寶山揭幕，他這1年來不時前往大S墓前深情守候，讓台韓兩地都為之動容。南韓KBS電視台為紀念大S，近日來台專訪具俊曄，並呈現兩人的愛情故事，節目於3日播出，來賓也首度揭露大S生前最後希望能回台灣，沒想到在機場的路上心臟驟停，搶救了14小時仍不治身亡。

南韓KBS節目《名人生老病死的秘密》為了悼念大S徐熙媛，近日專程來台採訪具俊曄，畫面中可見他在大S墓前探望時，當天就會做好早餐帶到現場，一抵達大S的墓前就會先行跪拜禮，接著拿出供品，把iPad打開，輪播大S的照片，邊看著亡妻的照片邊進食。

主持人張度練透露，製作團隊約定採訪當天，天空正飄著雨，原本以為具俊曄不會出現，沒想到他仍依約現身，僅淡淡回應：「還是得來，熙媛比我更辛苦，她躺在那裡⋯⋯」，說到一半難掩悲傷落淚，張度練說到這裡，也忍不住哽咽。

張度練還談到，製作團隊關心詢問了具俊曄許多問題，但他完全說不了話，「節目組所有的提問，具俊曄都是用眼淚回答」。因為具俊曄不想將這種模樣呈現在世人面前，因此要求不要接受訪問、不要將這些畫面公開，最後只說了一句「希望喜歡大S的人不要忘記她」。

節目中一位來賓也透露大S生前最後到離世的完整時間軸，據了解，S家是在去年1月29日前往日本旅行，大S抵達後不久出現高燒與全身痠痛等症狀，她嘗試在飯店溫泉泡湯減緩不適，沒想到卻更不舒服，家人緊急將大S送往急診，大S肺炎迅速惡化，當地醫療團隊立即建議轉送至大型醫院治療。

來賓表示，當時大S對於在異鄉住院感到害怕，表示想要回台灣，S家考量之後，立刻買了回台灣的機票，沒想到，就在去年2月2日下午前往機場的路上，大S突然心臟驟停，家人立刻將她送到當地的醫院，急救了14小時仍回天乏術。

對此，其他來賓紛紛表示能理解他們當下的決定，若推算回家鄉飛機時數不算長，許多人或許會選擇回家治療比較熟悉，但沒想到就在前往機場途中猝逝，談到這裡，大家都悲傷到無法言語。

節目中邀請到耳鼻喉科專科醫師李洛俊則分析，大S肺炎之所以迅速惡化，並非單純流感，由於她身患有先天性心臟疾病，過去在生產時曾經歷過妊娠毒血症，醫師指出：「當有心臟基礎疾病的患者遭病毒入侵時，所引發的併發症，與一般人完全不是同一個層級。」

