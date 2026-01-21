韓綜《生存王2》來嘉取景 黃敏惠市長說讓世界透過影像看見嘉義

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】韓國大型實境綜藝節目《生存王2》今(21)日於嘉義市舉行殺青記者會，節目由韓國知名藝人金鍾國主持，率領來自韓國、台灣、日本、馬來西亞的藝人卡司齊聚嘉義市。嘉義市長黃敏惠親自出席，感謝朝鮮TV電視台與童心娛樂製作有限公司選擇嘉義市作為拍攝城市，並歡迎製作團隊來到嘉義市取景拍攝。黃敏惠市長表示，期待透過國際級綜藝節目播出，讓更多國內外觀眾看見嘉義市豐富的人文風貌與城市魅力。

黃敏惠市長表示，嘉義市是一座貼近日常、卻蘊含深厚文化底蘊的城市，從校園、街區到城市地標，都承載著屬於嘉義的生活故事與城市精神。《生存王2》選擇走進嘉義市拍攝，讓來自不同國家的藝人實際體驗城市生活，也讓嘉義市透過影像，與世界展開一段溫柔而真實的對話。

此次節目拍攝走進嘉義大學、射日塔與中央噴水池等具代表性的城市場景。嘉義大學前身為嘉義農林學校，1931年嘉義農林棒球隊首次代表臺灣站上日本甲子園舞台，勇奪亞軍，寫下台灣棒球史上重要的一頁，其故事後來也被拍成電影《KANO》，成為嘉義市最重要的城市記憶之一。《生存王2》的鏡頭走進這些場域，不只是取景，更讓嘉義市「永不放棄」的精神，透過影像再次被看見。

黃敏惠市長說明，《生存王2》是一檔極具智慧性的節目，不僅考驗參賽者的策略與判斷力，更需要團隊合作、體力與耐力的全面投入。在充滿挑戰與競爭的過程中，選手之間也能激盪出合作與友誼的交流，正是《生存王2》最獨特、也最動人的魅力所在。

光新聞處長張婉芬表示，影像是城市與世界最溫柔的對話。近年在韓國社群媒體上流行的「台灣感性」，吸引關注的並非大型地標，而是街道巷弄、生活節奏與日常風景。嘉義市作為木都，保存許多老屋街區與貼近日常的城市樣貌，這些看似平凡的風景，其實正是嘉義最動人的地方。《生存王2》透過鏡頭走進嘉義的生活現場，也讓國際觀眾看見一座不張揚、卻耐人尋味的城市。

市府近年持續推動影視產業發展，自112年起推動「十大旗艦計畫—影視新協力」，整合跨局處資源，提供一站式協拍服務，並透過行政協調與拍攝支援，打造友善的拍攝環境，吸引國內外影視與綜藝團隊來嘉義市取景，讓城市故事被更多人看見。

朝鮮TV電視台台長李承勳表示，與第一季相比，《生存王2》融入更多來自不同國家的文化元素。原本以為會是一場國與國之間的競爭，但實際上，各個團隊在挑戰中建立的情感反而越來越緊密，彼此的情誼在競爭中持續加深。

台方製作人童胤表示，《生存王2》製作團隊跑遍全台勘景，最終因嘉義市獨具特色的「木都」城市意象而選定嘉義市作為拍攝地點，也感謝市府在拍攝期間給予製作團隊的協助，讓拍攝順利完成。

觀光新聞處表示，《生存王2》後續將於國際平台播出，嘉義市在節目中的拍攝畫面，也將隨著節目播映呈現在全球觀眾眼前，讓更多人透過影像認識嘉義市的城市風貌與生活樣貌，進一步提升嘉義市的國際能見度。

圖說：韓國大型實境綜藝節目《生存王2》今(21)日於嘉義市舉行殺青記者會，嘉義市長黃敏惠親自出席，期待透過國際級綜藝節目播出，讓更多國內外觀眾看見嘉義市豐富的人文風貌與城市魅力。（圖：記者 吳瑞興翻攝）