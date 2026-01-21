韓綜《生存王2》嘉義殺青 城市影像躍上國際平台

韓國實境秀《生存王》第二季來台拍攝，21日辦殺青記者會，知名藝人金鐘國領軍，參賽4國藝人全出席。（圖：嘉義市政府提供）

被譽為韓國最強生存競技實境秀的《生存王》第二季，日前來台灣取景，最後一站在嘉義完成拍攝，今（21）日在嘉義市舉行殺青記者會。主持人韓國知名藝人金鍾國率領來自韓國、台灣、日本、馬來西亞的眾多藝人齊聚現身，跨國卡司陣容堅強。

《生存王2》是朝鮮TV電視台與台灣童心娛樂製作合作拍攝，節目由藝人金鐘國主持。參賽隊伍除有韓國隊，還有藝人曹佑寧領軍的台灣隊，以及日本隊、馬來西亞隊等，總計4隊共12名藝人參加。四支隊伍進行為期長達10天的野外生存挑戰。

市長黃敏惠感謝製作團隊選擇嘉義市取景，並與參賽台灣藝人合影，期待藉由節目展現嘉義城市魅力。（圖：嘉義市政府提供）

朝鮮TV電視台台長李承勳專程來台參與活動，他表示，與第一季相比，《生存王2》融入更多來自不同國家的文化元素。原本以為會是一場國與國之間的競爭，但實際上，各個團隊在挑戰中建立的情感反而越來越緊密，彼此的情誼在競爭中持續加深。

《生存王2》先前在花蓮和屏東取景，最後在嘉義市拍攝，包括嘉義大學、射日塔與中央噴水池等著名地標均有入鏡。節目將於今年3月下旬起陸續於國際平台播出。

嘉義市長黃敏惠感謝製作團隊選擇嘉義市取景，並表示，嘉義市近年持續推動影視產業發展，提供一站式協拍服務，打造友善拍攝環境，期待透過節目播出，讓世界看見嘉義的人文底蘊與城市魅力。（龐清廉報導）