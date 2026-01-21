韓綜《生存王2》嘉義殺青！金鍾國自爆沒帶現金 只能刷卡吃1物

《生存王2》來嘉市取景，嘉義市長黃敏惠期待透過節目在國際平台播放讓嘉市被國際看見。（廖素慧攝）

韓國大型實境綜藝節目《生存王2》來嘉義市取景，21日舉行殺青記者會，全員到齊，節目主持人金鐘國自爆由於晚上找要找美食吃，自認對嘉義已經熟了，但最後因沒帶現金，還是只能刷卡吃麥當勞，全場爆笑。

《生存王2》劇組由韓國朝鮮TV台長李承勳、韓國朝鮮TV總導演尹鐘浩和朴金、童心娛樂童胤領軍，率韓國隊金鍾國、金炳萬、陸俊書、金泳勳，台灣隊曹佑寧、綠茶、徐愷，日本隊福島善成、松永真也、松島真平以及馬來西亞隊許亮宇、祖雄、培永等藝人出席殺青記者會。

《生存王2》來嘉市取景，韓星金鐘國自爆沒帶現金沒吃到在地美食，只能刷卡吃速食。（廖素慧攝）

《生存王2》來嘉市取景，韓、台、日、馬藝人到齊同框。（廖素慧攝）

《生存王2》來嘉市取景，台、馬藝人同框。（廖素慧攝）

《生存王2》來嘉市取景，日本藝人歡樂秀。（廖素慧攝）

市長黃敏惠表示，嘉義市是一座貼近日常、卻蘊含深厚文化底蘊的城市，《生存王2》到嘉義大學、射日塔與中央噴水池等城市記憶景點取景拍攝，來自不同國家的藝人能實際體驗嘉義市這座城市生活，也能讓嘉義市透過影像，與世界展開一段溫柔而真實的對話。

嘉義大學前身是嘉義農林學校，1931年嘉義農林棒球隊首次代表臺灣勇奪日本甲子園賽亞軍，寫台灣棒球史上重要史頁，這段故事後來也被拍成電影《KANO》，成為嘉義市最重要的城市記憶之一。

黃敏惠感謝台、韓製作團隊選擇嘉義市作為拍攝城市，期待透過國際級綜藝節目播出，讓更多國內外觀眾看見嘉義市豐富的人文風貌與城市魅力。

市府觀光新聞處長張婉芬說，近年來韓國社群媒體流行「台灣感性」，受關注的是街道巷弄、生活節奏與日常風景，嘉義市的木都風華，保存許多老屋街區與貼近日常的城市樣貌，正是最動人的地方，透過《生存王2》於國際平台播出，讓國際觀眾看見這座耐人尋味的城市。

市府推動影視產業發展，自民國112年起推動「十大旗艦計畫─影視新協力」，整合跨局處資源，提供一站式協拍服務，協調行政與拍攝支援，打造友善的拍攝環境。

