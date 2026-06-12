韓綜《鬼怪十週年之旅》 7/5起Hami Video全臺獨播

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記者周毓洵／臺北報導

經典韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》播出滿10週年，讓無數劇迷引頸期盼的企劃《鬼怪十週年之旅》終於登場！Hami Video宣布將自7月5日起每週日全臺獨家跟播，集結孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜4大主演暌違10年再度同框，孔劉更感性表示：「那是我人生中最燦爛的一個冬天。」

從最新釋出的預告中可見，4位主演重聚後完全沒有陌生感，見面不到幾分鐘便開啟鬥嘴模式。金高銀出發前就笑說，這趟旅行恐怕會「亂成一團」，結果一語成讖。李棟旭戴上黑色帽子後秒變經典「陰間使者」，脫口說出熟悉台詞，引發現場笑聲不斷；金高銀與劉寅娜更聯手調侃兩位哥哥，讓孔劉和李棟旭頻頻招架不住，展現私下自然又逗趣的一面。

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被粉絲暱稱為「地獄使者CP」的李棟旭與劉寅娜，這回依舊默契十足卻笑料百出。兩人疑似現場鬥嘴，還被金高銀出聲制止「你們兩個不准吵架」。劉寅娜原本貼心替李棟旭戴上帽子，沒想到卻被對方發現竟像是「相機保護套」，讓李棟旭哭笑不得。

而向來以男神形象深植人心的孔劉，這次也意外展現超接地氣的一面。由於民宿閣樓空間有限，身高184公分的他竟一頭撞上天花板，當場痛得在地上翻滾，逗趣畫面成為預告中的另一大亮點。

除了歡笑，節目也充滿感動時刻。談到《鬼怪》對自己的意義，孔劉感性表示：「那是我人生中最燦爛的一個冬天。」劉寅娜則認為，這段回憶彷彿永遠停留在記憶深處。當眾人回顧10年前共同拍戲的日子時，氣氛逐漸轉為感傷，金高銀坦言正因彼此陪伴，才能一路走過來。劉寅娜更紅著眼眶對孔劉說：「我覺得哥哥好像是我們所有人的鬼怪。」一句話瞬間勾起劇迷滿滿回憶。

《鬼怪十週年之旅》李棟旭（左）與劉寅娜（右）重逢，火花依舊。（tvN提供）

《鬼怪十週年之旅》金高銀（左）和孔劉（右）相聚，回想當年拍攝時的團隊默契。（tvN提供）

孔劉（右起）、金高銀、劉寅娜、李棟旭暌違10年再度合體，攜手出演《鬼怪十週年之旅》。（tvN提供）