韓網友曝護唇膏「正確塗法」 一票台人驚呼：錯了幾十年

冬天到來，許多人都有嘴唇乾裂的困擾，一名韓國網友觀察，台灣冬天氣候比韓國濕，但台灣人的嘴唇卻比韓國人還乾，發現是塗抹護唇膏的方式不對，揭露正確抹法後引起台灣網友熱議，直呼錯了好幾十年。

一名韓國網友日前在Threads分享，聽朋友說台灣很濕，但是不解為什麼朋友的嘴唇比我還乾，觀察後才發現朋友是左右塗護唇膏的，「其實應該照著唇部紋路上下塗才對」，建議嘴巴打開分上下兩片塗抹。

貼文引起討論，一堆人才驚覺自己塗錯方向，「好有用，幾十年都擦錯方向」、「三十幾年擦錯方向」、「左右塗了25年，難過每天最勤勞保養的嘴唇還是很乾」、「天哪這是冷知識吧！脫皮大戶感謝你」、「不小心讓韓國人發現台灣一堆楊婆婆嘴」、「但是80%的台灣男生不是塗錯，是完全沒在塗」。

也有內行網友透露，「皮膚科專家也有說是照著紋路上下擦，才不會破壞嘴唇的皮膚」、「之前去專櫃買口紅，櫃姐就有說其實是上下塗」、「因為嘴唇的唇紋是垂直的，這樣塗抹才能真正深入唇紋滋潤，避免左右橫向塗抹對脆弱唇紋造成拉扯，加劇乾燥與細紋產生」。

事實上，日本赤坂美容診所所長青山秀和曾指出，護唇膏正確塗法應該是順著唇紋，由上往下縱向均勻塗抹，塗完後也不需要抿嘴，反而會讓嘴唇乾裂，早上刷牙洗臉和晚上洗完澡後，唇部最容易變乾燥，建議這兩個時間點要確實塗抹。

