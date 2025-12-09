韓網瘋傳丁海寅被逼唱歌助興！趙震雄不爽竟「當眾施暴」
現年49歲的南韓資深演員趙震雄（本名：趙元俊），近日被韓媒爆出曾犯下強盜、偷竊、性侵等罪嫌，引爆社會輿論後才宣佈退出演藝圈；如今業內人士再爆料，趙震雄入行後曾對其他演員、經紀人持續施暴，網友化身偵探抽絲剝繭，指出其中一名受害人就是當紅男星丁海寅。
趙震雄作惡多端害慘韓劇《信號2》播出，根據《Dispatch》（簡稱：D社）爆料內容，指出趙震雄曾在一部電影聚餐上，要求一名歌聲好聽的新人演員唱歌助興；不料，對方因為不會演唱趙震雄的指定歌曲，當場被他砸冰塊，他還想衝上前打人，其他人見狀不對才趕緊阻止。
針對爆料內容，南韓網友推測聚會上的受害者，應該是2014年與趙震雄合拍電影《愛的禮讚》的丁海寅，隔年合作的朴寶劍也被懷疑受害；目前丁海寅與朴寶劍都沒有回應事件，趙震雄退出演藝圈則無窗口回應。
東森娛樂關心您
暴力行為，請勿模仿
