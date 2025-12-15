韓網紅來台驚見1現象 怒喊想撕護照：逃出窒息籠子！原因曝眾人狂點頭

生活中心／王文承報導

一名韓籍網紅秀鎬分享自己在台灣生活觀察的感想，直言來到台灣後，竟讓他「有衝動想撕掉護照」。（示意圖／資料照）

許多外國觀光客來到台灣旅遊後，常對台灣購物便利、治安良好留下深刻印象，甚至萌生長期居住的念頭。一名韓籍網紅秀鎬（수호）分享自己在台灣生活觀察的感想，直言來到台灣後，竟讓他「有衝動想撕掉護照」，貼文曝光後，引發大批台灣網友共鳴。

韓網紅來台驚見1現象 怒喊想撕護照



秀鎬在社群平台《Threads》發文表示：「我是韓國人，來過台灣之後，我有一個衝動想撕掉護照（不是因為珍珠奶茶）。」他進一步說明，在韓國社會中，25歲沒有穩定工作被視為失敗、30歲沒有資產是失敗、40歲未婚也是失敗，「這些標準是以我身邊的人為基準」，讓他感嘆韓國人往往活在他人的目光與評論之中。

廣告 廣告

秀鎬指出，反觀台灣，大家似乎不太在意別人的眼光，不僅能穿著拖鞋逛百貨公司，也能自在地與同性伴侶牽手走在街頭，整個社會瀰漫著「不用時時刻刻在意他人眼光」的氛圍。這樣的自由感，讓他忍不住想撕掉護照，不再回到那個令人窒息的「籠子」。

貼文曝光後，迅速引起網友熱議，不少台灣人紛紛認同，「謝謝你喜歡台灣，台灣真的很適合生活」、「在台灣不用太在意別人的目光，沒化妝出門的人隨處可見，不結婚的也一大堆，做自己最重要」、「在台灣只要不麻煩別人，就算50歲沒結婚、沒車沒房沒資產，大家反而會覺得你活得灑脫又聰明」、「而且台灣最棒的是，不用一直說敬語」。

也有網友分享親身經驗，提到兩地文化差異帶來的心理壓力，「我10年前去韓國時，導遊問我為什麼沒化妝就敢出門，我說在台灣很常見，結果他說韓國連長輩出門都會化妝，當下真的覺得還好我是台灣人」、「今年第一次去韓國自由行，發現韓國人很常盯著別人看，有些眼神讓人不太舒服，文化差異真的很大」。

此外，台韓社會對多元性別的接受度也成為討論焦點，有人表示：「在台北街頭真的越來越常看到同性伴侶大方牽手，跟以前相比差很多。」對此，秀鎬也回應直言：「在韓國一定會有老人走過來罵他們。」

更多三立新聞網報導

韓遊客吃牛肉麵！男1舉動展現「台灣最美風景」 眾人笑翻：以美食為榮

開盤／AI信仰崩塌！大盤暴跌513點 智邦重摔60元、台積電慘跌35元

勞動部發錢了！最高領10萬申請4條件曝光 過年不愁吃穿

夫妻坐擁2千萬！因父親1要求面臨破產 兒被逼瘋：奪走我活下去的樂趣？

