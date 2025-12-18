韓網紅攤販「龍鬚糖小哥」怒了！轟台灣奧客只聊不買還要合照

在台灣爆紅的韓國明洞夜市攤販「龍鬚糖小哥」，日前抱怨遇到台灣奧客。（圖／翻攝Pixabay）

韓國網紅攤販「龍鬚糖小哥」，因為太太是台灣人而學會中文，再加上幽默又親民的風格，受到台灣旅客喜愛，成為明洞夜市打卡勝地。但在近日，龍鬚糖小哥罕見爆氣，竟遇到台灣人瘋狂聊天要求合照，但卻沒有買他的龍鬚糖。

近日，有網友PO出和龍鬚糖小哥聊天互動的畫面。聊著聊著，龍鬚糖小哥坦言，上次遇到台灣人跑來找他聊天拍片，「還給他試吃、還陪他聊、還讓他笑」，大約聊了3、4分鐘，對方竟然婉拒消費「那我考慮一下！」

龍鬚糖小哥則好聲好氣地請對方離開，「我說OK掰掰，我也沒有生氣喔！」沒想到該名台灣人不想走，還說要拍照，讓龍鬚糖小哥當場爆氣：「拍照你的頭啦！拍什麼照啦！後面還有很多人在等耶，都沒有買，拍什麼照啦，買都不買還為你服務啊...」雖然買賣是顧客的權利，「那不買也不要我請我做什麼嘛！」

廣告 廣告

影片曝光後，也掀起台灣網友熱議，「來都來了，一盒也才多少而已？不買不要打擾人家做生意，這最基本的尊重都不懂，好可怕」、「不要欺負我們外交官好嗎」、「也沒多少錢，印象很便宜，買來捧場一下也還好吧」、「都去聊天了買一盒又不會怎麼樣，真的是⋯」、「有些人整天想當免費仔，要求別人做一堆事」。

對此，龍鬚糖小哥也在底下留言感謝網友們幫他說話，「說實話！台灣人這種奇怪的人真的不多了，感謝你們替我生氣了！」但他也說，「我從來不會分享奧客，因為不想跟大家分享負面的，就覺得他們可能不太懂事，沒想到他直接po影片了（雞Ｘ毛）」。

更多中時新聞網報導

校園團膳廚餘解套 環部：可養豬

世足基本款門票太少 英首相籲改善

NBA》康寧漢救活塞 復仇之戰擒綠軍