韓網紅走訪農遊景點 體驗慢旅行

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配合仁川－花蓮直航開通，花蓮縣政府積極布局韓國旅遊市場，推廣花蓮休閒農業與農村慢遊特色，於六月五日至六月六日邀請韓國網紅「有媛」走訪縣內壽豐、舞鶴、東豐、羅山及馬太鞍等五大休閒農業區及農會，透過實地體驗與影音拍攝，深入感受花蓮農村生活、特色農產、部落文化及自然生態魅力，並藉由社群平台分享旅程點滴，盼吸引更多韓國旅客走進花蓮，展開深度慢旅行。（見圖）

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有壯麗山海景觀、縱谷田園風光、多元族群文化及豐富農業資源，是國際旅客體驗臺灣慢生活與深度旅遊的理想目的地。她指出，韓國旅客對自然景觀、美食體驗、文化探索及療癒旅遊接受度高，與花蓮休閒農業發展方向高度契合。隨著仁川－花蓮直航開通，不僅拉近兩地交通距離，也為花蓮拓展國際觀光市場帶來重要契機，期望透過韓國網紅親身走訪及影音分享，讓更多韓國旅客認識花蓮、喜愛花蓮，進一步將花蓮納入來臺旅遊的重要目的地。

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此次踩線行程自吉安鄉展開，首站前往吉安鄉農會山海正甜吉製冰所，品嚐花蓮特色冰品，隨後來到壽豐休閒農業區立川漁場，體驗摸蜆活動及特色風味餐，感受花蓮農漁產業與水域生態結合的獨特魅力。下午則前往舞鶴休閒農業區Ba-Han-Han-Non好茶咖啡工作室，透過手作茶珍珠及特色奶茶體驗，進一步認識花蓮縱谷茶產業與在地茶文化。

第二天行程則走訪東豐休閒農業區范家愛玉園，體驗洗愛玉及園區導覽，了解臺灣特有的愛玉產業及愛玉小蜂生態；隨後前往羅山休閒農業區大自然體驗農家，親手操作石磨磨豆及泥火山豆腐製作，透過食農教育深入認識農業生產與土地環境的關聯。下午一行人前往富里鄉農會參觀稻草藝術季及展售中心，感受花蓮稻米產地的創意轉譯與農村特色；傍晚則抵達馬太鞍休閒農業區欣綠農園，體驗野菜採集、石煮鍋及原民風味料理，在自然生態與部落文化交織的氛圍中，為此次行程畫下深刻句點。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，休閒農業區是花蓮農業與觀光結合的重要平台，旅客不僅能品嚐在地優質農產品，更能透過農事體驗、食農教育、生態導覽及部落文化交流，深入了解花蓮的土地特色與生活方式。她指出，花蓮是適合深呼吸、慢旅行的地方，從縱谷田園、特色農產到原住民族文化，每一段旅程都能感受到土地生命力與人情溫度。

陳淑雯說，未來縣府將持續輔導各休閒農業區提升國際接待能力、優化體驗內容及強化數位行銷，並結合直航航線、旅行業者及海外社群平台推廣，打造花蓮成為韓國旅客來臺深度旅遊的重要目的地。

花蓮縣政府表示，後續將持續串聯縣內休閒農業區、農會及在地產業資源，發展兼具農業、生態、文化與美食特色的國際遊程，讓更多國際旅客透過深度體驗認識花蓮、感受花蓮，進一步帶動農村經濟與地方產業發展，讓世界看見花蓮獨有的山海田園魅力。