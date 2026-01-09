韓總統李在明將訪日 會晤首相高市早苗

（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國總統府今天在聲明中說，總統李在明將於13日至14日訪問日本，與日本首相高市早苗舉行會談。

路透社報導，韓國總統府表示，李在明和高市早苗將於13日在奈良舉行會談，隨後共進晚餐。雙方預計將討論區域和全球事務以及經濟和社會議題。韓聯社提到奈良是高市早苗的故鄉。

聲明說，兩位領導人將共同出席外交活動，李在明也將另外會見旅日僑民。

韓國總統府表示，這場領袖會談目的在強化日韓關係朝未來導向且穩定方向發展。（編譯：盧映孜）1150109