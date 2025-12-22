韓總統辦公室將搬回青瓦台 預計耶誕節前後完成搬遷

（中央社首爾22日綜合外電報導）韓國總統李在明將把總統辦公室搬回青瓦台，離開遭罷黜下台的前總統尹錫悅設於國防部原址的地點；李在明的辦公室今天表示，搬遷作業預計在耶誕節前後完成。

路透社報導，李在明的辦公室說明，總統官邸不會同時搬遷，是因前任政府執政期間有部分青瓦台建築受損，目前正在進行檢查，其他相關措施將於日後公布。

尹錫悅2022年3月當選總統後力排安全疑慮，耗資約4000萬美元（約新台幣12億6000萬元），將總統辦公室遷至位於首爾龍山區的國防部大樓，並開放青瓦台給一般民眾參觀。

尹錫悅當時也打破長年傳統，將總統官邸一併遷離青瓦台。他的部分政敵指控他迷信「風水」，許多風水學家也對青瓦台是「吉地」還是「凶地」爭論不休。

青瓦台前稱景武台，位於首爾市鐘路區，自1948年起為總統辦公與官邸所在地。

尹錫悅今年4月遭罷黜下台後，共同民主黨候選人李在明6月贏得提早舉行的總統大選。他曾在競選期間承諾，最終會將總統辦公室遷至首爾以南、坐落多個政府部會的世宗市，以促進首都以外地區的經濟發展。（譯者：高照芬/核稿：洪培英）1141222