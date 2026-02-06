韓繪本畫家白希那談親子共讀 與孩子共享美好時光

（中央社記者邱祖胤台北6日電）韓國重要繪本作者、「林格倫紀念大獎」得主白希那今天表示，她希望自己的作品能讓父母感受到，講故事不是負擔，而是一段與孩子共享的美好時光。

白希那今天出席台北國際書展「魔法糖果─夜晚朗讀會」，朗讀她自己的作品，現場並與「巴比耶里音樂工作室」互動，由她以韓文呈現故事，佳音電台主持人歐玲瀞以中文翻譯，同時與小提琴和長笛對話，吸引許多書迷前來聆聽。

白希那會後特別談到親子共讀的意義，她認為童書不只是文本與圖像的組合，更是連結孩子、家長與情感記憶的媒介；在創作過程中，她不斷思考如何透過畫面與故事，讓閱讀成為一種溫柔而持久的陪伴。

白希那認為，一本好書首先必須讓創作者自己感到快樂，當作者能夠享受創作與閱讀，孩子與大人也更容易在作品中找到共鳴。

白希那的作品融入黏土、剪紙、布藝、攝影等多重表現，以獨特想像力和立體圖像廣受歡迎，2020年獲世界最大兒童文學獎「林格倫紀念大獎」，也曾獲選為波隆納插畫展年度插畫家，多本繪本作品亦榮獲波隆納插畫展故事類佳作。

白希那表示，她的創作方向是讓故事變得單純、清晰且容易理解，尤其面對尚未能完全透過文字理解世界的幼兒，她更希望從讀者的角度出發，讓孩子能夠自然而然享受故事，而非從成人視角強加自己的想法。

白希那指出，雖然她在創作時通常會以兒童為主要對象，但理想的童書應該能同時打動孩子與成人。

「孩子閱讀時不一定依循固定順序，每一個畫面、段落都可能成為獨立的故事」，因此她在畫面與細節中留下大量想像空間，讓故事能在不同閱讀方式中展開。

她也特別重視細節設計，因為孩子若喜歡一本書，往往會反覆閱讀，而童年累積的情感可能影響一生，這讓她對創作懷抱責任感。（編輯：李亨山）1150206