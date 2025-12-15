韓缺席茶敘 賴：確保憲政體制完整

總統賴清德（中）十五日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘。（總統府提供）

記者康子仁∕台北報導

總統賴清德十五日在總統府與行政院、考試院長進行國政茶敘，交流明年度中央政府總預算案的審議、財政收支劃分法修法及公教年金改革等議題。賴清德強調，為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。

賴清德表示，立法院去年通過「立法院職權行使法」，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲。之後「憲法訴訟法」修正案凍結司法院大法官憲法法庭，立法院後續推出許多法案，特別是近日的「財政收支劃分法」以及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。

賴清德說，身為總統，負有保護憲政秩序責任，也負有推動國家政策推展重責大任，本欲利用憲法第四十四條召開院際協調會，後來從善如流循立法院長韓國瑜建議改為院際茶會，雖然韓國瑜還是沒有辦法出席，但茶會仍要順利進行，因此特別感謝行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔共同參與。

賴總統指出，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的財政收支劃分法及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。

賴清德也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。

總統特別挑選花蓮薯、鳳梨酥等台灣小吃，搭配桂圓紅棗茶。府方透露，這是傳達朝野團結合作，共同為台灣打拚、讓國家繁榮興旺。