韓缺席「國政茶敘」照常 總統邀行政、考試2院閉門進行

行政團隊針對立法院三讀修正財劃法有可能會不副署，或者副署後不執行。這讓藍白黨魁氣炸，口徑一致開轟執政黨在毀憲亂政。而為了解決朝野紛爭，賴總統原本15號要舉辦三院院長國政茶敘，邀請立法院長韓國瑜遭到婉拒。最終總統府宣布，當天還是會與行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲進行閉門會談。

立法院長韓國瑜：「台灣很多地方人心浮動、社會焦躁，各種紛擾，充滿著對立跟不安。」

韓院長參加一貫道活動，談道講道頭頭是道，偏偏同場活動跟總統一前一後，王不見王，沒走在同一道。

記者：「有想說要等總統嗎？院長可不可以講一下財劃法的部分。」

記者：「總統財劃法跟反年改案，確定不副署了嗎？」

表訂15號的三院茶敘，韓國瑜婉拒出席，總統說，韓院長有難言之隱後，朝野攻防持續。

現在換政院針對在野修正財劃法，打算不副署或副署不執行，此作法讓在野黨主席氣炸。

民眾黨主席黃國昌：「敢不副署，總統要公布的法律，這是什麼民主笑話。」

國民黨主席鄭麗文：「中華民國的領導人帶頭毀憲。」

民眾黨主席黃國昌：「台灣的民主憲政徹底崩壞」

國民黨主席鄭麗文：「台灣民主得來不易，豈容你一次的任性，就任由你來踐踏呢。」

民眾黨主席黃國昌：「民進黨政府，就直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基以後，自始走上帝制。」

藍白黨魁，口徑一致狂罵。

民眾黨主席黃國昌：「賴清德想要當皇帝，但是賴清德不想背責任。」

國民黨主席鄭麗文：「所有的憲政手段，既然已經窮盡，就應該遵守憲法。」

民眾黨主席黃國昌：「賴清德、卓榮泰，絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人。」

據了解，民進黨高層也曾研議，公投作為化解憲政僵局的Ｂ計畫，但遭質疑沒學到大罷免教訓，如今憲政迎來僵局，賴總統韓院長無緣喝茶，朝野持續出招，互相找碴。

