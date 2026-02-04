韓美加速推進戰權移交 傳可能定2028年完成

（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓媒體披露，韓美雙方加速推進戰時作戰指揮權移交工作，兩國可能在定於10月舉行的第58次韓美安保會議（SCM）提出完成戰權移交的時間表。據悉，具體時間可能定於2028年。

韓聯社今天引述南韓政府消息人士報導，韓美計劃在第58次韓美安保會議之前完成戰權移交所需的第2階段「全面作戰能力」（FOC）驗證，並獲得兩國防長批准。

韓美防長在批准FOC驗證結果的同時，制定完成戰權移交工作的目標時間，之後視最後階段評估和驗證情況確定具體時間。

報導中表示，預計兩國很可能將目標時間定在美國總統川普任期結束（2029年1月20日）之前的2028年。

韓軍戰時作戰指揮權收回工作的評估及驗證分為3個階段，分別為「初始作戰能力」（IOC）、「全面作戰能力」（FOC）和「完全遂行任務能力」（FMC）。

根據報導，韓軍已完成FOC評估工作，驗證程序也進入收尾階段，僅剩下對未來聯合軍司令部的驗證。

報導中表示，由於FMC評估主要由定量評估組成，兩國最高統帥的政治決斷將起到重要作用。

南韓總統李在明曾表明在「任內實現戰權收回工作」的意志，加上川普政府近期發布新版「國防戰略」（NDS）指出「南韓盡可能自主應對來自北韓的常規武器威脅」，據此兩國戰權移交工作有望進一步加速。

韓美透過戰區級聯合軍演評估韓方收回戰權的條件是否成熟，亦即韓軍是否具備主導聯合防衛的核心軍事力量，同盟是否具備應對北韓核子武器的能力；朝鮮半島及區域安全環境是否符合戰權移交條件。

為此，兩國商定下月中如期實施年度軍演「自由護盾」（Freedom Shield），在朝鮮半島發生突發情況的假想場景下進行指揮所演習（CPX）。（編譯：劉淑琴）1150204