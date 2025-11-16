韓美協議後續工作！李在明與南韓商界領袖會談 半導體關稅要等「台美談判」

李在明與商界領袖會談，討論韓美協議後續工作。圖為2025年9月23日，南韓總統李在明在聯合國總部發表演說。美聯社資料照



據南韓媒體今天（11/16）報導，南韓總統李在明今天與7大商界領袖會談，包括三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣等重量級人物，會談主要討論韓美協議完成的後續工作，在半導體關稅率的部分，可能需要等待美國與台灣的關稅談判結束，才能確定具體條件。

據韓媒「News1」報導，南韓總統李在明今天在龍山總統辦公室，與國內7大企業集團的領袖會面，與會人士包括：三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、HD現代會長鄭基善、賽特瑞恩會長徐廷珍、韓華集團副會長呂承柱。

報導指出，韓美兩國近日達成關稅協議，這次李在明與商界領袖的會談，主要就是討論協議完成的後續工作，另外，李在明將於G20峰會期間，接連訪問南非和中東四國，預計也會討論屆時出訪的貿易與產業提案。

根據韓美關稅談判的結果，汽車與零組件關稅，預計在完成立法程序後溯及適用，李在明政府應該會與國會協商，迅速調降關稅；在醫藥品、防衛產業部分的關稅，南韓總統府、政府幕僚與企業界，將會進行共同研議。

在半導體的部分，由於具體關稅率尚未確定，可能需要先等待美國與台灣等國談判結束，李在明將在今天的會談上，向企業領袖說明，他預計也會鼓勵企業界領袖，投入出口與經濟活動，強調「民官一體（民官One Team）」的重要性。

李在明本月13日宣布，將展開六大領域改革，包括：管制、金融、公共部門、年金、教育與勞動，尤其是在勞動領域，可能會請企業界協助創造就業機會。

