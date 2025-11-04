韓美同盟升級！參謀長首次聯手飛行 防長共赴板門店

圖／達志影像美聯社

美韓同盟72年來，首度出現歷史性畫面，兩國參謀長3日親自搭乘戰機升空，指揮編隊飛行，象徵軍事合作邁向新里程碑。除此之外，美韓防長也在同天共赴板門店視察，並在4日舉行年度安全諮商會議，討論同盟現代化、戰時作戰指揮權移交與南韓核潛艦發展計畫。

美國參謀長聯席會議主席凱恩和南韓聯合參謀本部議長陳永承，穿上飛行裝備，並肩走向戰機。合影留念後，兩人分別搭乘F-16與KF-16，升空指揮美韓戰鬥機組，編隊飛越南韓上空。

這是美韓同盟72年來，第一次。

南韓國防部KFN NEWS記者：「這是韓美同盟72年歷史上首次，展現了世界上任何地方都看不到的堅實軍事合作，具有象徵性和歷史性的場面。 」

原來，兩位聯合參謀議長都是空軍退役4星上將出身，過去都曾以F-16作為主力戰機，才能促成這番特殊景象。

美韓軍事合作正邁向新的里程碑，3日同一天，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也訪問南韓，與南韓國防部長安圭伯來場特殊會晤。

第一站，選擇來到南北韓邊境，共同視察板門店。這是美韓兩國防長時隔8年攜手來到共同警備區，展現雙方防衛合作的強化。

南韓國防部長 安圭伯（11/3）：「在韓美關係比過去任何時候，都更加牢固的情況下，雙方在建立聯合防衛態勢的同時進行作戰，對此感到非常滿意，赫格塞斯是這樣說的。」

緊接著，兩人4日召開年度「安全諮商會議」（SCM），這是美韓同盟防禦戰略的最高層級論壇。

美國國防部長 赫格塞斯：「安部長和我討論了我們可以採取哪些切實可行的措施，來實現同盟現代化。同盟的核心在於守住最終防線，保護我們的盟友免受北韓的威脅，這始終是我們工作的方向。」

這次會議，雙方討論了李在明政府力求在任期內達成的「戰時作戰指揮權移交」問題。轉交指揮權分為三階段，包括初始作戰能力（IOC）、完全作戰能力（FOC）和完全執行任務能力（FMC），目前已完成FOC評估，正在進行驗證程序。

南韓國防部長 安圭伯：「由於我們不能擁有核武，所以將美國核武和南韓常規武器結合，從而構建核與常規武器一體化（CNI）體系。」

除此之外，美方也再度重申總統川普同意韓方建造核動力潛艦，且美軍將全力提供支援，強化韓軍力量。

雖然今年韓軍第一艘3600噸級潛艦「蔣英實號」，和8200噸級宙斯盾驅逐艦「茶山丁若鏞號」相繼下水，在水面艦艇和柴油潛艦領域，領先北韓；但若擁有被稱作「水下遊戲規則改變者」的核潛艦，海軍力量自然能更上一層樓。

漢陽大學公共政策研究所教授 文根植：「核動力潛艇只要船員有體力和糧食，就可以無限制地作戰。 因為不需要空氣，只需透過運轉核反應堆，就能推進核分裂。」

核動力潛艦，和每天必須上浮兩到三次充電的柴電潛艦不同，可以透過核反應提供動力，能夠無限期在水底航行，匿蹤性更強，航速也比傳統潛艦快了至少2倍。

漢陽大學公共政策研究所教授 文根植：「如果被敵人發現，核動力潛艇可以全速逃跑，但是柴油潛艇在水中全速行駛的話，蓄電池會完全放電，變成普通廢鐵。所以從這個角度來看，核潛艦生存能力很強。」

只是從建造核動力潛艦到實戰部署，預計還需要很長一段時間。

南韓海軍參謀總長 姜東吉：「光是建造大約需要10多年時間，所以即使現在做出決定，也應該在30年代中期以後才能完成。」

平壤當局卻傳出早在兩年前就開始部署，今年三月北韓領導人金正恩視察造船廠時，曾公開了正在建造的核潛艦船體，不排除2031年就會舉行下水儀式。

北韓核威脅與日俱增，國際持續呼籲無核化，金氏政權卻不買帳，派出外務省副相發聲明痛批。

韓聯社TV記者：「北韓外務副相朴明浩指責南韓口口聲聲說要實現無核化，是癡心妄想、是赤裸裸地暴露無知，並警告將耐心展示，讓韓方明白實現無核化是痴人說夢。」

不只嘴上說說，北韓同時祭出軍事動作，表達對韓方一連串外交國防行動的不滿。

1日中韓元首峰會前30分鐘和3日美國防長抵韓前半小時，北韓分別發射10多枚火箭彈；這些遠程火箭彈射程覆蓋南韓首都圈，警告意味濃厚，再度讓朝鮮半島煙硝味瀰漫。

※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。

