韓美妝直銷爆糾紛 揭居家醫美風險1／獨家／韓醫美新招？稱鑽石導術皮膚 女控：腫成豬頭還退嘸錢

又有醫美消費糾紛！這次被指控的是近期討論度很高的韓國醫美保養品牌，升稱把紅寶石、藍寶石甚至鑽石水鑽，磨成細小微粒，導入皮膚底層能讓肌膚煥然一新，他們稱為種鑽，但這名吳小姐體驗後，皮膚沒變漂亮，竟然整個腫成大豬頭，眼睛幾乎快要睜不開，讓她覺得花5萬元入會、買產品實在不划算，沒想到從六月底至今，向公司要求退費遲遲都沒下文，但截稿前當事醫美品牌和銷售人員暫時沒有回應。

「這裡也造成我不可逆紋路，我以前都不會這邊有紋路。」講到自己臉上多出的紋路，真的越想越懊惱，吳小姐在朋友推薦下，體驗韓國直銷美妝品牌，沒想到還沒變美，先把自己搞成大豬頭。

「整個眼睛都這樣子腫起來，眼睛又紅又腫，雙眼皮瞬間消失，臉部皮膚也發紅發燙。」吳小姐指控，6月底被帶去體驗，塗抹了各種保養品，在話術推銷下，花錢入會，直接試用品牌主打的「種鑽」美容。號稱把紅寶石、藍寶石，甚至水晶等等，製作成微小「鑽針」，導入皮膚底層，讓皮膚煥然一新。

吳小姐：「我用了第一天，當天晚上就開始脫皮，第二天就整個很痛，照他們教我的程序這樣使用，到第三天我整個眼睛腫起來，全部腫起來，只能在機場就是緊急處理，然後打消炎要這樣子。對啊，我就覺得說，從來沒那麼丟臉過。」

人在國外，只好緊急就醫打消炎針，更讓吳小姐傻眼的是，原本妥協花錢入會員加購買產品，銷售員還推薦能「無卡分期」，事後越想越不對勁，想退費卻吃閉門羹。吳小姐：「就叫我私下跟他和解，叫我先簽名，然後把商品退回去他才願意給我錢。那我也不敢啊，因為一直以來你們公司的態度感覺就讓我覺得不想處理，那我怎麼敢先簽和解給你呢。」

實際找到醫美公司辦公室，藏身信義區大樓內，無法取得回應，當事銷售員截稿前也暫時聯繫不上。如今雙方將在月底開調解委員會，要是無法達成共識，投訴人也不排除尋求司法協助。

