韓美新產線料最快2年投產 記憶體短缺恐持續至2027

初次上稿01-26 22:59 更新時間01-27 06：47

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC 26日報導，人工智慧(AI)基礎建設熱潮引發的記憶體短缺，可能比預期持續更久。新思科技(Synopsys)執行長加茲(Sassine Ghazi)指出，記憶體的短缺與價格上漲可能將延續至2027年。

報導說，記憶體是智慧手機、筆記型電腦等消費性電子產品的關鍵元件，也是AI資料中心，以及裝置於相關設備的伺服器的重要零組件，高頻寬記憶體(HBM)的需求尤其強勁。

隨著數百億美元資金持續投入資料中心的基礎建設，對記憶體的需求呈現爆炸性成長，引發記憶體價格空前飆漲。

加茲說，記憶體的短缺將持續至2026年與2027年。他指出，主要大廠生產的記憶體多數「將直接用於AI基礎建設，但許多其他產品需要記憶體，因此那些其他市場目前『嗷嗷待哺』，因為沒有產能留給他們」。

三星、SK海力士與美國是全球三大記憶體大廠。加茲說，儘管這些公司努力擴大產能，但新產線至少還須兩年才能投產，這也是短缺將持續的原因之一。

一些分析師認為，當前的趨勢是記憶體的「超級週期」。加茲表示，「現在是記憶體公司的黃金時期」。

全球最大個人電腦製造商聯想財務長鄭孝明也表示，「我們將看到記憶體價格走高」。由於記憶體需求強勁，可能將成本轉嫁消費者。加茲則表示，電子產品的價格上漲「已經發生了」。

