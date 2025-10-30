韓美會談達成協議內容一次看 韓央行總裁李昌鏞：非常成功的協商

記者蒲世芸／綜合報導

據韓聯社30日報導，美國總統川普與南韓總統李在明於慶州舉行高峰會後，美方不僅同意南韓建造核動力潛艦，雙方也宣布達成重大貿易協議。

根據南韓總統辦公室政策室長金容範說明，南韓對美國的3500億美元（約新台幣10.8兆元）金融投資方案，其中2000億美元（約新台幣6兆元）為現金分期投資、另外1500億美元（約新台幣4.6兆元）則用於造船合作。

南韓專家認為，此次韓美會談有不錯的表現。（圖／翻攝自青瓦臺）

川普批准韓建核潛艦

川普30日透過社群平台宣布：「美韓軍事同盟比以往任何時候都強大，基於這一點，我批准南韓建造核動力潛艦，以取代目前過時、機動性不足的柴油潛艦。」他還強調，這艘潛艦將在「美國優秀的費城造船廠」建造，並預告「美國造船業將迎來大復興」。

費城造船廠由南韓韓華集團於去年收購，雙方並於今年8月啟動「讓美國造船業再度偉大（MASGA）」合作計畫。這家船廠本月才遭中國列入制裁名單，這是對美國此前就中國海事和造船業發起「301調查」所做出的回應。

李在明指出，柴油潛艦潛航能力有限，難以有效追蹤北韓或中國潛艦，若美方同意供應燃料，南韓可用自身技術建造多艘搭載常規武器的核動力潛艦，協助防衛韓半島、減輕美軍負擔。

韓方強調，該潛艦屬於不攜帶核武的「核動力攻擊潛艦」（SSN），而非戰略核潛艦（SSBN）。後續仍需修改韓美原子能協定、獲得美方燃料與技術支援。這是南韓首次正式表明發展核動力潛艦的意願；若落實，將成為繼澳洲之後，美國向盟邦開放相關技術的重要里程碑。

美沒再提要求「預付」

在經貿部分，川普宣布，南韓同意以3500億美元（約新台幣10.8兆元）投資，換取美方降低部分關稅。他指出：「韓國將支付3,500億美元，以換取關稅減免。」但未再提及先前所說的「預付」。

南韓總統辦公室政策室長金容範進一步說明，表示3500億美元投資方案分為兩部分：2000億美元（約新台幣6兆元）現金投資將以每年不超過200億美元（約新台幣6100億元）的上限分批進行，確保在南韓外匯市場承受範圍內，減少市場衝擊；另外，1500億美元（約新台幣4.6兆元）造船合作則是由韓企主導，包含直接投資與貸款擔保，主要透過韓華與美方造船廠的合作推進。

美國沒再提出要求南韓預付等相關內容。（圖／翻攝自青瓦臺）

金容範補充，若外匯市場出現波動，韓方可調整投資時程與金額。他並指出，投資資金將以南韓外匯資產的運用收益為主，非直接動用外匯儲備或國內市場資金，強調「我們不會讓韓元市場出現新的衝擊。」

專家：成功守住底線

雙方協議內容也包括關稅調整。美方將把對南韓汽車的關稅從25%降至15%，與日本相同；而在半導體領域，美方承諾韓國產品的關稅不會高於主要競爭對手台灣的水準。

韓國銀行（韓國中央銀行）總裁李昌鏞表示，這次談判「非常成功」，在不簽貨幣互換協議的情況下，仍能維持外匯穩定。他指出，韓方提出的「年度投資上限200億美元」正是根據外匯市場可承受範圍制定的。

此外，韓美簽署的備忘錄（MOU）明定，所有投資將投入具有商業合理性的計畫，雙方以五五比例分配收益，確保投資安全與回收機制。

報導指出，專家普遍認為，這次協議在維持經濟穩定與強化同盟關係間取得平衡。慶熙大學貿易學教授張容俊（音譯，장용준 ）則表示：「只要韓國沒有比競爭國更不利，就算守住了底線；若同時在安全層面取得突破，那更是成功的協商。」

