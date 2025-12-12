韓美核諮商小組第5次會議 強調南韓主導常規防禦

（中央社首爾12日綜合外電報導）韓美「核諮商小組」（NCG）第5次會議在美國華盛頓召開，這次會議重點主要是南韓將在朝鮮半島主導常規防禦，雖這次聲明未提及對北韓施壓的字眼，但雙方認同NCG必須持續召開。

根據韓聯社今天報導，「核諮商小組」主要是針對北韓核武威脅進行延伸嚇阻的韓美雙邊協商機制，第5次會議於當地期間昨天在華盛頓舉行。

這次是繼1月10日之後相隔11個月再度召開，雙方會後發布共同聲明，南韓國防部國防政策室長金洪哲強調，南韓將在朝鮮半島的常規防禦中發揮主導角色。

報導指出，這次NCG會議結果文件中，首次寫入由南韓主導常規防禦的方針。此舉被認為，與美國總統川普以「同盟現代化」為名要求南韓等同盟國強化角色，以及南韓總統李在明推動轉移戰時作戰指揮權等有關。

不過報導提及，在上次NCG會議聲明中，美方曾警告「北韓任何核攻擊都不能容忍，將導致政權終結」，而這次會議並沒有相關警告性用詞。且過去第1至第4次會議文件中皆提及北韓，但這次完全沒有提到。

有分析指出，這可能是為了川普想促成「美朝峰會」與北韓領導人金正恩會面，而刻意刪除對北韓施壓的字眼。對此南韓國防部相關人士表示，「雖然聲明中未提及，但NCG的核戰略共同計劃功能並未改變」。

韓美也一致認為必須持續召開NCG會議，雙方代表認為，NCG是強化韓美同盟與延伸嚇阻的重要「持續性雙邊協商機制」，雙方代表同意了包括明年上半年舉行第6次會議在內的後續NCG計畫。（編譯：楊啟芳）1141212