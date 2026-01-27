韓美熱線才剛設…川普關稅炸彈來襲！ 南韓在野黨罵翻、原因眾說紛紜

2026年1月27日，在首爾的美國大使館前，南韓民眾舉行反川普集會，大喊「譴責美國保護酷澎」。路透社



據南韓媒體今天（1/27）報導，美國總統川普（Donald Trump）無預警宣布，由於南韓國會遲遲不批准韓美協議，將南韓汽車等品項關稅，從15%上調至25%，南韓國務總理金民錫與美國副總統范斯23日才剛舉行會談，宣稱雙方建立「熱線」，返國僅過一天，就遭到關稅打擊，南韓在野黨人士紛紛批評政府，事實上，有關韓美協議是否須經國會批准、美方祭出關稅的真正原因，南韓國內仍眾說紛紜。

川普突襲關稅15%變25% 韓美協議基礎不穩

據《中央日報》、《朝鮮日報》與《東亞日報》等韓媒報導，美國總統川普（Donald Trump）26日（美國時間）無預警發文，宣布將南韓汽車等品項的關稅，從15%上調至25%，文中甚至直接指明，南韓國會遲遲未通過美韓貿易協議，引發南韓政壇爭論。

南韓最大在野黨「國民力量黨」院內代表（相當於台灣的立院黨團幹事長）宋彥錫，今天在院內對策會議上表示：「先前李在明政府不斷誇耀，雙邊達成多麼成功的韓美關稅協議，這次事件顯示該協議的基礎，有多麼不穩定。」

宋彥錫指出：「去年簽訂的關稅協議，明確設計為法案提交國會時，即可追溯適用關稅下調」、「在沒有明確約定國會批准期限的情況下，川普總統就能憑著其個人意志，發動關稅報復，脆弱的基礎完全暴露。」

圖為2025年8月12日，位於仁川的汽車準備出口。路透社資料照

宋彥錫批評：「有關去年的韓美關稅協議，我們多次強調，必須先取得國會批准，之後如果有必要，再提出法案並通過，才符合正常程序，但政府與執政黨（共同民主黨）堅持不需要經過國會批准，如今證明，李在明總統要負起所有責任，明明是需要國會批准的重要通商協議，卻無視相關程序。」

宋彥錫提到，共同民主黨去年11月26日，提出《對美投資特別法》，「政府從未向國會提出任何要求，也沒有請求加速審理法案，可見政府完全沒有預料到今天的局面。」

是備忘錄還是條約？ 是否需批准「朝野沒共識」

國民力量黨議員朴洙瑩也表示：「李在明政府背後被捅了一刀，國務總理金民錫與美國副總統范斯才剛舉行會談，宣稱雙方建立『熱線』，返國才過一天，就遭到關稅打擊。」

朴洙瑩痛批：「川普總統做出這項決定前，李在明政府是不是什麼都不知道？」、「在《對美投資特別法》的處理上，就是李在明與民主黨不依正常程序，看美國臉色拖延時間。」

國民力量黨議員安哲秀在臉書發文：「李在明與民主黨，在去年11月26日提出特別法後，幾乎完全放手不管，在APEC峰會之後，政府對韓美關稅談判大肆歌功頌德，卻對法案的通過毫不關心。」

圖為2025年6月4日，李在明上任南韓總統首日宣布首波內閣名單，圖為當時獲任國務總理的金民錫（左起）、李在明。美聯社資料照

國民力量黨事務總長鄭熙溶強調：「政府與執政黨一意孤行、無視我們要求，導致美方丟出炸彈」、「韓美談判從一開始就是黑箱作業，連聯合情況說明書（fact sheet）都是遲遲才完成，而且完全不考量國會批准。」

改革新黨代表李俊錫質疑：「批准程序與談判內容都不透明，演變成川普總統突然宣布恢復關稅，這是美方罕見點名他國的立法機關」、「政府與執政黨至今無法清楚說明，這項協議究竟是需要國會批准的『條約』，還是僅為『諒解備忘錄（MOU）』」、「如果是不需要批准的MOU，為什麼美國會以『拒絕批准』作為報復理由？如果是需要批准的條約，又為什麼要用特別法迂迴處理？」

青瓦台沒收到正式通知 關稅大棒揮向盟友們

對於外界批評，共同民主黨議員鄭泰浩說明：「我們從未接獲美方，有關立法延宕的實務性交涉，去年12月國會集中於稅制審議，今年1月忙於人事聽證，並沒有餘裕處理個別法案，未來將依正常程序進行審議。」

青瓦台（南韓總統府）表示，有關川普提高關稅的發言，「目前尚未收到美國政府的正式通知或具體說明」、「在加拿大的產業部長金正寬，將盡速訪美，與美國商務部長盧特尼克協商。」

圖為三星電子設於越南北寧省的顯示器工廠。路透社資料照

去年11月韓美達成關稅協議後，在南韓國會企劃財政委員會的全體會議上，副總理兼企劃財政部長具潤哲曾表示：「MOU第25條明確指出，這是行政性協議，本身不具法律拘束力，如果我們進行國會批准，反而對我方形成單方拘束力。」國民力量黨則不斷主張：「不論形式為何，只要是國與國之間的協議，都應該經過國會批准。」

目前對於美方突然調升關稅的原因，評論眾說紛紜，南韓企業業界人士透露：「情況發生得太突然，仍在掌握狀況，無法預測對方會有什麼行動。」外媒彭博社分析，川普政府近期不斷對盟友施壓，升高雙邊貿易緊張關係，包括威脅加拿大，如果與中國達成協議，將課徵100%關稅，另外，還宣稱要取得格陵蘭，以關稅威脅歐洲國家，如今南韓也面臨美方壓力。

恐因調查酷澎惹禍？ 不確定性重擊投資信心

明知大學國際貿易學系教授金泰煌（김태황，音譯）認為：「川普沒有明確指出關稅生效時間，像是隨口丟出來的施壓」、「他的貼文中提到韓國國會態度消極，可能是對酷澎調查事件與數位平台監管感到不滿，並透過貼文來表達。」

酷澎的大規模個資外洩案，遭到南韓政府調查，酷澎近日要求美國政府介入，更指控南韓總統李在明「親中反美」。

金泰煌分析：「韓美雙方達成的是MOU，本來就沒有相互批准的義務，美方可能是對其他議題感到不滿，包括《資通網法》修正案、線上平台管制法案，另外，美國副總統范斯也關切過酷澎調查事件。」

首爾大學機械工程學系教授閔慶德（민경덕，音譯）示警：「如果對美汽車關稅升高至25%，勢必推升售價，對國內車廠獲利造成負面影響，就算最後沒有實施，僅是不確定性本身，就是一大利空。」

圖為2025年4月16日，南韓仁川工廠拍攝的現代鋼鐵標誌。路透社資料照

三星證券研究員任銀英（임은영，音譯）指出：「由於沒有提到具體實施日，更像是一種施壓手段，今年現代、起亞的獲利成長預期，一半以上都來自關稅下調，關稅消息可能影響這些公司的股價。」任銀英補充說明：「近期現代汽車推出的Atlas人形機器人，是一大利多因素，不至於被川普宣布的關稅完全抵消。」

美林證券研究員金俊成（김준성，音譯）強調：「韓美關稅協議本質上是兩國總統間的共識，就算國會出現程序爭議，也會隨著時間化解。」

