韓美貿易協議拍板 韓將現金投資2000億美元、車關稅降至15％

美國總統川普（左）29日在慶州亞太經合會（APEC）領導人峰會期間，與韓國總統李在明（右）舉行會晤。（圖／路透）

從7月討論至今的韓美貿易協定29日終於敲定，在韓國對美投資3500億美元項目中，韓國將以現金方式投資2000億美元，另1500億美元用於造船合作。此外，美對韓國汽車徵收關稅由25％下調到15％，與對手日本相同；韓國醫藥品也將得到最惠國待遇。至於半導體關稅，韓國不會被徵收比對手台灣還不利的關稅水準。

美國總統川普與韓國總統李在明昨在慶州博物館舉行峰會，接著共進晚餐，川普在晚宴時宣布，兩國關稅協議幾乎完成，韓國總統府也公布雙邊談判的具體內容。

《韓聯社》報導，對美2000億美元的投資每年上限為200億美元，這在韓國外匯市場可接受的範圍內，並且能最大限度減少市場受到的影響。以MASGA命名的兩國造船合作項目，將由韓國企業主導推進，不過，包括稻米和牛肉在內的農業市場並未額外開放。

至於韓國最關心的半導體方面，韓國總統辦公室政策室長金容範說，韓國不會被徵收相對該產業主要對手台灣還不利的關稅水準。

此外，根據《CNN》報導，韓美會談中，李在明希望「現代化」韓美聯盟關係，其中在國防預算方面，李在明表示，韓國國防預算相當可觀，軍費支出排名世界第五。但他知道要繼續減輕美國的負擔，因此將繼續增加軍事支出。

李在明還向川普提出美方向韓方供應核動力潛艇燃料的要求，強調並不是要建造搭載核武的潛艇，由於以柴油為燃料的潛艇潛航能力欠佳，追蹤能力有限，若美方同意供應燃料，韓方將可建造搭載常規武器的多艘潛艇，進而投入執行防禦任務。

至於此次峰會期間是否有「川金會」？《韓民族日報》報導指出，川普表示，他和金正恩相處得很好，但確實沒能協調好時間，不過，他將繼續密切關注北韓問題。

