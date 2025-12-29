韓美造船計劃在即…南韓廢「造船業外國人簽證」 業者喊：誰要來做？

圖為2025年8月26日，南韓總統李在明在美國費城的造船廠，參加一艘美國國家安全多功能艦（NSMV）「緬因州號」的下水典禮，進行致詞。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/29）報導，南韓勞動部近日拍板，由於國內造船業人力已經補足，明年起廢除造船業專用的外國人簽證配額，不過，今年南韓造船業接單成績頗佳，韓美造船計畫「MASGA」也即將啟動，業界擔憂未來恐出現人力缺口，更有業者直言：「如果沒有外國人，誰要來做這些工作？」

據《朝鮮日報》、《韓國日報》與《Edaily》等韓媒報導，南韓勞動部本月22日確定，明年度非專業人力簽證的上限為19萬1千人，其中「單純勞務」（E-9）簽證配額，將比今年減少5萬人，降至8萬人，另外，造船業專用的外國人簽證（造船業E-9）配額，從明年1月1日起正式廢除。

造船業專用E-9簽證配額制度，是2023年4月尹錫悅政府推動設立，上路頭兩年，各分配5千位名額，今年則是2500人，目的是解決國內造船業的缺工問題，如今南韓勞動部認為，造船業人力已經補足，不須繼續引進專屬造船業的外籍勞工。

消息一出，南韓三大造船公司HD韓國造船海洋、韓華海洋、三星重工，均表示強烈憂慮，統計數據顯示，南韓三大造船業的外籍勞工比例，已經從2021年的5%，大幅攀升至去年的18%，若造船業專屬簽證配額，回到一般製造業配額，外籍勞工可能流向勞動強度較低的一般工廠。

今年南韓造船業接單成績不俗，HD現代的接單金額高達181億6千萬美元，超過原訂年度目標180億5千萬美元，韓華海洋目前接單金額達到98億3千萬美元，超越去年的89億8千萬美元。

此外，韓美造船合作計畫「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）將於明年正式啟動，預計部分國內造船廠員工，將會調派至美國，這更加深明年造船業出現「人力缺口」的風險。

有造船業者受訪表示：「大多數韓國人不願意從事『3D行業』（Dirty骯髒、Dangerous危險、Difficult困難），如果造船業專用的外籍簽證配額廢除，訂單根本無法消化」、「韓國年輕人不會進到辛苦的造船廠」、「如果沒有外國人，誰要來做這些工作？」

造船業界的勞工團體則強調：「並不是沒人願意進入造船業，而是沒有人願意領低薪做這種工作。」呼籲企業界改善待遇，尤其是外包工人的低薪問題。

