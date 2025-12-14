韓美非關稅壁壘磋商！ 南韓考慮解禁谷歌地圖、盼阻止美牛擴大進口

南韓考慮讓Google等外國企業，申請國內高精度地圖資料。Google首頁示意圖。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/14）報導，韓美非關稅壁壘協商，將於近日登場，南韓政府正在考慮，開放谷歌（Google）等美國企業，申請國內的高精度地圖資料，另一方面，有關美國牛肉與稻米的擴大進口議題，預計不會納入這次談判。

據《首爾經濟新聞》報導，南韓企劃財政部、產業通商資源部等官員透露，南韓與美國官員，將於近日召開韓美自由貿易協定（FTA）共同委員會，討論非關稅壁壘的具體事項。

上個月，韓美雙方在「共同事實清單」中達成共識，將對等關稅下調至15%，並同意於年底前，重起討論非關稅壁壘的方案，其中包括：美國汽車的進口規範、美國園藝作物與基改生物的產品進口、數位服務的市場准入。

報導指出，在即將登場的雙邊磋商中，南韓政府考慮開放Google與Apple等企業，申請部分1：5000比例的高精度地圖資料，過去南韓政府對於國外企業的類似申請，大多予以否決或延後。

一名南韓政府官員透露：「空間與位置資料，是美方長期提出的問題，必須在不損害國家安全的情況下，提出相應的方案，避免對美國企業造成差別待遇。」

另一方面，美國產的牛肉與稻米，是否會進一步擴大進口，預計不納入這次磋商範圍。

對於地圖資料的開放，南韓業界出現不同聲音，有些人認為，開放高精度地圖資料，能提升自動駕駛技術，也能吸引海外觀光客，但也有部分人認為，美國科技巨頭可能藉此侵犯南韓的「數據主權」。

