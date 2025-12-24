韓聯社：韓國四大集團掌門人擬2026年初訪中

（中央社台北24日電）韓聯社報導，據韓國財經界消息，韓國四大集團包括三星電子、SK、現代汽車、LG的掌門人很可能明年初作為經濟使節團成員出訪中國。韓國外交部日前表示，韓方正推動韓中領導人明年初會晤。

韓聯社22日報導，據南韓財界消息，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨很可能明年初作為經濟使節團成員出訪中國。

報導表示，這次經濟使節團由大韓商工會議所（韓國商會）帶頭組成，計劃率領約200家企業代表訪中。具體行程、成員名單可能受韓中元首會談成行與否等影響。

使節團將由兼任韓國商會會長的崔泰源率領。他曾於今年10月訪中，就亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖高峰會成功舉辦、擴大韓中經濟合作等事宜與中方磋商。

據報導，使節團訪中期間將參加韓中商務論壇、簽署經濟合作諒解備忘錄、一對一商務洽談會等活動。在商務論壇上，雙方將圍繞製造業創新與供應鏈、消費品新市場及服務和內容產業等領域，探討深化兩國經濟合作方案。大韓貿易投資振興公社（KOTRA）也將為有意進軍中國市場的企業安排一對一商務洽談。

報導表示，這是自2019年12月韓國前總統文在寅訪中出席第八次韓中日領導人會議以來，大韓商工會議所時隔6年再次率經濟使節團訪中。

韓聯社22日報導，韓國外交部長趙顯表示，韓方正推動韓中兩國領導人明年初會晤。若元首會談成行，雙方屆時將就促進東北亞地區和平穩定等事宜交換意見。（編輯：陳鎧妤/陳妍君）1141224