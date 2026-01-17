韓職再來 亞太棒球中心春訓滿檔

樂天巨人隊去年春訓期間指導三級棒球隊。（體育局提供）

記者王勗∕台南報導

南市亞太國際棒球訓練中心今年已敲定三支職業棒球隊，將在亞太進行春訓備戰新球季，包括韓國職棒樂天巨人隊、ＮＣ恐龍隊及在地球團統一獅隊，已成為國內外職棒球隊春訓熱門基地。體育局表示，統一獅今年也將於亞太成棒主球場迎戰四十六場例行賽事，也歡迎球迷到場支持中華職棒與在地隊伍。

亞太國際棒球訓練中心共有兩座成棒球場、兩座少棒球場、兩座內野練習場及一座室內外投打練習場，具備多功能且可同時容納多組球團進場使用。南市府優先邀請統一獅隊來亞太辦理春訓，除市立棒球場已定位作為訓練基地，並提前請其規劃在亞太進駐春訓時程，除預留時間外，租金也給予優惠。

去年來台辦理春訓的的韓國職棒樂天巨人隊於去年九月份即完成簽約，韓國職棒ＮＣ恐龍隊也於年初完成簽約，另也有其他國外球隊表達春訓意願，但場地已經預約一空。體育局長陳良乾指出，亞太國際棒球訓練中心已成為國內外職棒球隊春訓熱門選項，將優先照顧在地與國內棒球運動的需求，以利在地球團預就年度春季訓練進行細節安排，全力備戰新球季，海外球團來台訓練交流，也有助亞太國際棒球訓練中心發揮最大使用效益。

黃偉哲強調，亞太國際棒球訓練中心具備國際水準，吸引不少國內外球團詢問，市府重視並支持在地指標性球團統一獅隊，優先邀請統一獅棒球隊，除主動提前徵詢場地借用需求外，在租用費用上亦提供最大的優惠，另外也積極推動國際交流，引入國外職棒辦理春訓，促進國內外棒球交流，展現南市府對發展在地職棒運動的支持與承諾。