韓職球團傳禁「台、韓兩邊跳」！李珠珢恐受影響 富邦育樂回應了

娛樂中心／蔡佩伶報導

李珠珢目前是台韓兩邊應援。（圖／尖端出版提供）

職棒啦啦隊除了台灣女孩外，還增添不少韓籍成員，其中李珠珢、李雅英、南珉貞等人都是台韓兩地奔波，但如今卻傳出有韓職球團禁止旗下啦啦隊成員這樣做，讓粉絲憂心不已，對此，富邦育樂也給出回應。

許多球迷擔憂韓職做出禁止台韓兩邊應援，恐會影響女孩來台發展，但根據《NOWNEWS今日新聞》報導，富邦育樂表示球員跟啦啦隊的行程都屬於內部安排，因此不會針對個人透露細節，不過富邦也表示「基本上不受影響」。

事實上，參與會議的4支球團分別是韓華鷹、三星獅、樂天巨人以及2013年成立的KT巫師，不過目前有台韓兩邊應援，又具人氣的李珠珢、李雅英、南珉貞等人均不屬於這些球隊。

Fubon Angels韓籍成員李雅英、南珉貞在台相當具有人氣。（圖／記者劉彥池攝影）

