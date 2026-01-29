韓職禁止啦啦隊兩地應援 李多慧堅定曝未來計劃：自己人生自己決定

【緯來新聞網】柯震東、李多慧今（29日）出席運動品牌活動，李多慧先前加入三立8點檔，她讚嘆八點檔演員都很厲害，「他們的台詞都好難」，她表示自己台語不好，只會講幾句髒話，被拱秀幾句台語，她更當場秀出自己會的台語，包括「供三洨」、「哩洗勒靠唷」逗笑眾人。

柯震東、李多慧出席運動品牌活動。（圖／攝影組）

先前喜劇演員林妍霏拿李多慧講中文口音來模仿，引發熱議，對此李多慧表示心情沒有受影響，「我還是做自己」，並透露對方其實有私下打電話道歉，「她是個很親切的女生。」至於先前韓國球團爆出，禁止啦啦隊在台韓兩地應援，對此李多慧表示，「我在韓國沒有活動4年，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」至於會不會給其他同樣兩地應援的啦啦隊建議，她坦言：「自己的人生自己選擇。」



柯震東先前參加LULU、陳漢典婚禮，與邱澤、許光漢同桌，被網友大讚是三帥同台畫面超讚。被問到會不會因此想婚，柯震東立刻搖頭，直呼：「沒有，先不要吧！我看他們好累。」他也現場開出擇偶條件，表示自己喜歡「善良、漂亮、做自己」的女生。至於李多慧是否是理想型，他激動喊：「當然呀！她是所有人的理想型呀！」



柯震東先前也喊話要找韓文家教，表示希望能多嘗試台韓合作的作品，「多會一個語言，入選機會也高一點。」並現場小秀了一下自己會的韓文，包括自我介紹，並害羞地用韓文喊出「我愛你。」至於會會想找李多慧當家教，他立刻搖頭，「怎麼可能，她太忙了啦，而且一個小時一定會很貴。」

李多慧大秀台語，逗笑眾人。（圖／攝影組）

柯震東喊話想找韓文家教。（圖／攝影組）

李多慧近期加入八點檔演出。（圖／攝影組）

