韓股創新高！他秀18年對帳單「賺逾8百萬」 秘訣曝：只買三星、海力士

據南韓媒體今天（1/6）報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）收盤突破4500點，再創歷史新高，有投資人貼出18年對帳單，收益竟超過8百萬元台幣，整體投報率達到377%，他透露，自己只買三星電子與SK海力士兩家半導體企業的股票。

據《朝鮮日報》報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）今天開盤，以4446.08點開出，午後漲幅迅速擴大，下午1時45分左右，盤中來到4506.26點，首次突破4500點大關，最後收在4525.48點，創下歷史新高。

股市持續繁盛，有南韓網友在社群平台上，貼出自己長達18年的對帳單，這名投資人表示，他從2007年開始，長達18年的時間，只買三星電子與SK海力士兩家半導體企業的股票，其中SK海力士的投報率為259.06%，三星電子約188%，收益共計3億9700萬韓元（約863萬元台幣），整體投報率高達377%。

有南韓投資人貼出自己18年的對帳單，收益竟超過8百萬元台幣，整體投報率達到377%。翻攝南韓社群平台

這名網友分享自己的投資心法：「我一直認為，應該量力而為，只用閒錢進行長期投資，從來沒有使用槓桿投資或加密貨幣」、「過程經歷金融危機等艱困時期，但我始終相信好日子會到來。」

他透露：「股市上漲時，我一天只看盤一次，下跌期間我乾脆不看。」底下網友回應：「能持有18年，這筆錢賺得合理」、「長期投資國家支柱企業，是聰明的選擇。」

有分析指出，這次股市上漲，主要是三星電子與SK海力士出現利多消息，大型半導體股帶動後，電池、造船等產業也跟著上漲。

不過，有評論提醒，投資人應警惕「錯失恐懼症」（FOMO），如果在上漲階段「追高買進」，可能錯估投資風險。

