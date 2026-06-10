韓股午盤暴跌暫停交易！韓媒：「眩暈股市」嚇跑投資人

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2026.6.10，南韓股市再度跌破8000點，午盤一度觸發側車機制，暫停交易。美聯社



受到美國與伊朗新一波互攻消息影響，亞洲股市今日（6/10）再度湧現賣壓情緒。前一天才重回8000點的南韓股市，今日又跌破8000點，並於午盤時間暫停交易5分鐘。進入6月以來，韓股交易量大幅減少，當地媒體分析指出，這是因為韓股暴漲暴跌呈現「眩暈狀態」，嚇跑投資人。

韓國綜合股價指數（KOSPI）今早開盤時大跌逾2%，再度跌破8000點大關。當地時間下午1時左右，賣壓湧現讓股市下跌超過4%，觸發「側車機制」（sidecar），暫停程式交易5分鐘。

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韓聯社報導，被稱為韓國恐慌指數的 KOSPI 200 波動率指數 (VKOSPI) 雖從前一天的歷史高點回落，但仍處於 80 多點的高點。

進入6月後的KOSPI波動劇烈，市場交易量大幅下滑。根據南韓證券交易所今日發布數據顯示，本月1日至9日期間，日均交易量為5億1176萬股，創下今 年以來最低紀錄。

報導形容，韓股「令人暈眩的震盪市場」是交易量急遽下挫的最大原因。尤其是本週一、週二兩天，市場呈現劇烈的「V」形波動——先是大跌 8.29%，緊接著又暴漲 8.19%，這兩天的成交量均萎縮至4億股左右。

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