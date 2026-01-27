韓股反彈創高 賭川普又會臨陣退縮

美國總統川普揚言對南韓商品關稅提高至百分之廿五，南韓股市廿七日開盤後一度跌逾百分之一點二，但隨後反彈翻紅，收盤勁揚百分之二點七三，收在五○八四點八五點，收盤價首破五千點大關，再創歷史新高。市場觀察人士指出，川普為韓股帶來逢低買進的機會。

北韓近年多次試射飛彈，但南韓股民穩若泰山，韓股指數通常不受影響。這一回川普又使出關稅威脅，但多數南韓股民認定川普最終又會臨陣退縮。

不過，業界估算，若百分之廿五關稅成真，南韓現代汽車與起亞二○二六年損失恐達五兆韓元（約台幣一二○二億元），南韓汽車股昨天下跌，現代汽車當天收跌百分之○點八。三星電子則由黑翻紅，上漲約百分之一；南韓製藥生技業同樣對突襲式加稅感到錯愕，但評估未必立即形成重擊。

廣告 廣告

ＫＢ證券董事總經理彼得．金說，「全球市場對川普的強硬言辭已愈來愈麻木，因此他的關稅威脅必須進一步升高、且持續更久，才會對市場產生實質影響」；相較全球其他日益升高的地緣政治風險，百分之廿五關稅只是小巫見大巫。

其他分析師也認為，川普的關稅威脅只是一種談判策略。思博瑞投資管理公司經理譚頌超說，任何修正幅度可能都不會太深，因為市場對關稅相關消息的抗壓性正在提高。這更像是一種談判策略，目的是加快南韓對美投資腳步。

隆奧銀行新加坡資深總體策略師李浩民指出，暫時假設這是既有談判模式的一環，先以吸睛的強硬動作開場，最終以較不激烈的結果收尾。

南韓產業界認為，川普喊加徵對韓關稅像是談判施壓手段，可能目的包括敦促南韓國會通過韓美貿易協議，把藥品與汽車等關稅議題綁在一起施壓、在半導體與造船等敏感產業不易出手時改以其他名目加碼，並藉此牽制南韓與中國大陸的生技合作，同時對美國國內展現強硬姿態。

【看原文連結】

更多udn報導

鄰居洗澡全被看光 他籲別裝1物根本沒隱私

身障男行乞 當局查身家驚：擁3棟房放高利貸

下機苦等行李？託運貼紙沒撕惹禍 3悽慘後果曝

曹西平告別式「斗大9字標語」他一入場笑了