韓股報復性補漲趕進度 KOSPI指數今年來猛漲七成

二次世界大戰之後為了復興經濟，韓國政府採行以少數的大財閥(chaebol)，來帶動整個的經濟的發展模式，基本上，即是仿效於日本。

事隔多年之後，眼見日本成功地推行上市企業治理(corporate governace)方面的結構性改革(始自二○一六年)，日經(Nikkei)二二五股票平均指數於去年二月二十二日，終於首度突破一九八九年十二月二十九日盤中創下的舊歷史最高紀錄(等待了長達三四年又接近三個月的時間)，今年二月南韓前總統尹錫悅領導的政府，也矢志有樣學樣、要再度向日本取經；因為當地大財閥也同樣是造成南韓股市長期欲振乏力的主因。

千呼萬喚始出來

當時尹錫悅就信誓旦旦地表示，要大刀闊斧推進股市稅制等方面改革，以鼓勵上市公司多配發股息，並藉此來消除引發「韓國折扣(股價偏低)」(Korea Discount)的因素、提升小額股民的利益。南韓大財閥的子公司交互持股、輕忽股東權益，是造成股價長期偏低的重要原因。

接下來，自從今年六月四日李在明取代了尹錫悅，就任為南韓總統以來短短幾個月，當地的國會就已經進一步地兩度修改商業法(Commercial Act)；而預期到了今年底，還有進一波的改革措施會出爐。經過一番努力之後，如今韓股也嚐到甜美的果實。

受此激勵，今年來南韓股市中的KOSPI指數(成分公司八四三家)已經大幅上揚近七○％的幅度，並且於十一月四日盤中，還以四二二六．七五點持續刷新歷史最高紀錄。而在今年四月九日，該指數曾經一度下挫至二二八四．七二點的最深谷底；因此，如果從該處計算起的話，在過去僅不到七個月的時間裡，KOSPI指數更是大漲了達八一％以上。