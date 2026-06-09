韓股恐慌指數創高！重押槓桿ETF心情三溫暖
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[NOWNEWS今日新聞] 輝達（Nvidia）執行長黃仁勳訪問韓國，許多投資人期待會為股市注入強心針，有大批期待「黃仁勳行情」的散戶重押科技股與槓桿型ETF，但韓國股市近兩日「上沖下洗」，8日失守8000點大關，有散戶直呼帳面虧損突破1億韓元。不過，韓股今（9日）又飆漲8%收復失地。
韓聯社8日報導，金融投資協會（KOFIA）最新統計數據，韓國股市的「借錢炒股」槓桿率已悄然累積至歷史危險水位，在遭遇無預警大跌後，連鎖停損與斷頭潮正式被引爆。截至本月5日，融資交易餘額達37兆8,383億韓元，位居歷史次高；違約交割預警未結清款達1兆6,885億韓元；券商強行斷頭平倉金額達1,661億韓元，較前日飆升近8倍。
韓國「斷頭平倉」機制會在投資人未在規定時間內補足交割款時，在第三日直接以跌停板（-30%）的價格在開盤時強行掛單拋售，讓開槓桿的散戶財富瞬間歸零，更會引發市場的多殺多連鎖效應。
此次股災另一個重災區是韓國各大投信於5月底推出的「單一個股2倍槓桿ETF」，散戶先前連續8個交易日瘋狂買超這類商品，不料直接在8日撞上電子雙雄「三星」「海力士」大跌。三星股價重挫 10.18%，槓桿商品暴跌20至22%；海力士股價下跌7.68%，槓桿商品也下挫約15至16%。
韓國各大股票討論區與通訊群組當晚也被散戶絕望的貼文洗版，「黃仁勳紅利」變調成「地獄列車」。有散戶直言：「我手上有三星跟海力士，現在嚇到根本不敢點開證券APP看帳戶總額」、「今天光是靠海力士和三星的個股槓桿商品，一天就蒸發了5,800萬韓元，兩天下來賠掉整整1億韓元……整個人現在陷入嚴重的憂鬱症」、還有人將準備還給租客的10億韓元房屋押金，全數重押在SK海力士的2倍槓桿ETF上，目前面臨超過17%的巨大帳面浮虧，完全不知道該如何面對。
不過韓國散戶短短一天就盼到柳暗花明，９日韓國綜合指數終場大漲612.52點或8.18%，收在8096.93點，幾乎在一天之內就完全收復了前一日暴跌676.18點或8.29%。
前一天剛痛失「30萬電子」與「200萬海力士」指標封號的三星電子與SK海力士也證明身價。三星電子收盤大漲8.97%，收在32萬2,000韓元；SK海力士飆升15.91%，收在221萬5,000韓元。
俗稱「韓國恐慌指數」的KOSPI 200波動率指數，較前日飆升19.04%，收在91.23，創下歷史新高。該指數通常在大盤急跌時飆升，但若市場對未來多空方向的分歧與不確定性極高，該指數同樣會大幅跳升。
在市場對美國降息路徑以及AI投資週期的預期依舊強烈分歧的情況下，預計短期內KOSPI仍將圍繞在8000點大關附近，持續上演多空拉鋸的震盪行情。
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