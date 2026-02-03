韓股破5千點「只是開始」？小摩：有望衝7500點 三星、海力士還能漲50%

2026年2月3日，南韓綜合股價指數（KOSPI）大漲，重新站上5100點大關。美聯社



據南韓媒體今天（2/3）報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）近期站上5千點，可能不是股市過熱，只是剛開始上漲，摩根大通（JPMorgan Chase，俗稱小摩）預測，今年KOSPI有望衝向7500點，三星電子、SK海力士的股價，有機會再漲50%，建議投資人提高韓股配置比重。

據韓媒《每日經濟》報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）上個月22日，首度突破5千點大關，摩根大通（JPMorgan Chase，俗稱小摩）在最新報告中，將今年KOSPI的基本目標，上調為6000點，更指出如果是股市強勁上漲的情況，今年KOSPI有望衝到7500點。

報告指出：「去年在全球主要市場中，南韓股市表現特別亮眼，今年預計維持強勢漲幅」、「即便KOSPI已突破5千點，但市場還沒過熱，反而是結構性多頭市場的起點。」

報告點明，KOSPI上漲的核心動能，就是該國的半導體產業，從去年9月以來，KOSPI的上漲幅度，有60%來自三星電子與SK海力士，「在記憶體供應吃緊、現貨價格持續走高的情況下，兩家公司今年的每股盈餘（EPS），有望比市場共識高出40%，股價也有望比目前再漲45至50%。」

非半導體產業的獲利也在改善，包括軍工、造船、電力設備、建設業，訂單數量均增加，預計維持過去2年來的成長率（30%以上）。

摩根大通分析：「過去亞洲市場的正向展望階段，平均可持續7年，南韓目前仍未滿一年，建議投資人提高韓股配置比重，具有潛力的產業為記憶體半導體、防衛、造船、電力、控股公司與金融股。」

