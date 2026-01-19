韓股首破4900點…住「考試院」人數卻翻倍 南韓青年嘆：玩虛擬貨幣賭一把

圖為居住在南韓首爾廉價租屋處「考試院」的青年。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/19）報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）今天首度突破4900點大關，股市持續走強，但從2010年至2023年，該國居住在「考試院」的人數，卻翻了一倍左右，居住條件惡化進一步加劇求職困難，有南韓青年無奈表示：「乾脆靠股票或虛擬貨幣賭一把，一次翻轉人生。」

據韓媒《東亞日報》與《數位時報》報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）持續走強，今天收在4904.66點，首度站上4900點大關，距離「夢幻五千點」僅剩約95點，KOSPI主要權值股當中，表現最亮眼的現代汽車，股價較前一天暴漲16.22%，市值達98兆2837億韓元（約2.1兆元台幣），距離1百兆韓元僅一步之遙。

儘管股市蒸蒸日上，南韓青年卻對未來充滿無力感，住在首爾市冠院區一間考試院的29歲A某，已經準備公務員考試2年，卻沒有如願上榜，如今準備到一般企業求職，但比起準備履歷，他花更多時間盯著股市。

「考試院」（고시원）是南韓的低廉租屋處，為了讓學生專心準備考試而出現，內部空間狹窄，租房者通常是經濟能力有限的青年。

A某嘆氣說道：「就算真的進入中小企業，付完房租後幾乎什麼都不剩」、「有時候會想，是不是乾脆靠股票或虛擬貨幣賭一把，一次翻轉人生。」

報導指出，南韓居住條件惡化，是加劇青年就業延宕的重要因素，該國居住考試院等「脆弱居所」的人數比例，已經從2010年的5.6%，上升至2023年的11.5%，翻了一倍左右。

韓國銀行今天公布的青年生涯報告則顯示，青年失業的時間越長，未來的就業穩定性與收入水準就越差，失業1年的青年，5年後成為正式職員的機率為66.1%，失業3年的青年，該機率會降至56.2%，另外，青年過去的失業期間每增加一年，當前的實質薪資平均下降6.7%。

報告強調，青年的求職期間拉長，且首份工作的品質惡化，正逐漸成為社會的結構性問題，背後成因包括：大企業與中小企業之間的差距擴大、企業偏好選擇有經驗的職員，在這種情況下，青年寧願長期等待大企業職缺，卻讓自身的求職條件不斷下滑。

中央大學社會學系教授李秉勳（이병훈，音譯）認為：「韓國應參考歐盟的『青年保證制』（Youth Guarantee），不僅協助媒合工作，也要涵蓋居住支援、債務減壓，以及社會參與等完整配套措施」、「青年問題不是隨著時間，就會自動解決的事情，如果政府不介入，只會不斷重演。」

