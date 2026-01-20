韓股5千點一步之遙！南韓執政黨卻笑不出來… 「匯率」成黨內禁語？

2026年1月20日，首爾韓亞銀行總部的外匯交易室，螢幕顯示韓國綜合股票價格指數（KOSPI），以及韓元兌美元的匯率。美聯社



據南韓媒體今天（1/20）報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）距離5000點大關，僅一步之遙，南韓執政黨「共同民主黨」內部，卻有許多人笑不出來，原因就是韓元貶值下，韓元兌美元的匯率不斷走高，直接衝擊庶民經濟，甚至傳出黨內形成一股氛圍，盡量避免談論匯率問題。

據韓媒《中央日報》報導，昨天（1/19）南韓綜合股價指數（KOSPI）首度突破4900點大關，距離「夢幻五千點」僅剩約95點，股市蒸蒸日上，南韓執政黨「共同民主黨」卻瀰漫擔憂情緒。

背後原因在於，韓元持續貶值，目前韓元兌美元的匯率，已經逼近1480韓元，過去一直對高匯率問題保持低調的執政黨，罕見公開表達憂慮，共同民主黨院內代表韓秉道昨天在最高委員會議上表示：「我們將進入KOSPI 5000點的時代，這是我國經濟基本面與國民實力創造的寶貴成果，但是，高匯率仍對市場與國民，帶來很大的不安。」

報導指出，執政黨內部一直存在「盡量避免談論匯率」的氛圍，本月13日，民主黨議員出席的經濟研討會上，民主黨國家經濟諮詢委員會主席洪成國（홍성국，音譯）坦言：「很難在國會上主動提起匯率問題」、「我最近在研討會上，也向議員們建議，不要因匯率問題有太大反應。」

民主黨在國會的幹部也透露：「雖然上層沒有下達『不要談匯率』的指示，但現在經濟副總理（具潤哲）都已經表示會介入，民主黨議員的立場，就是先暫時觀察政府對策。」

報導提到，2024年12月3日，南韓時任總統尹錫悅發布戒嚴後，韓元兌美元的匯率同樣走高，當時作為在野黨的共同民主黨，多次以匯率問題，強烈批評尹錫悅政府，因此在李在明上台後，高匯率議題反而成為民主黨的政治包袱。

高匯率不斷推高進口品、能源與食品的價格，轉嫁到生活開銷，直接衝擊庶民生活，在野的國民力量黨抓到攻擊點，國民力量黨院內首席發言人崔秀珍（최수진，音譯）19日指出：「政府無理的財政擴張與錯誤經濟決策，再加上高匯率持續，導致飯桌上的物價不斷高漲。」

國民力量黨議員安哲秀14日發文強調：「難道政府只要拚命撒錢，硬將KOSPI推到5000點，就沒問題了嗎」、「李在明總統至今不敢正面談論匯率問題，應該在青瓦台（南韓總統府）設立『匯率最高負責人』。」

