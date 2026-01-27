韓若遭制裁 專家：台傳產可望受惠

經濟部長龔明鑫28日將在華府演說，談對美投資合作。（本報資料照片）

韓國國會遲未敲定對美貿易協定，遭美國總統川普揚言將對韓關稅從15％上調至25％，亞太商工總會執行長邱達生指出，民主國家的相關貿易協定最終都需要回到國會決議，川普也清楚這情況，此舉主要是讓韓國民代感到壓力。國發會主委葉俊顯表示，川普持續追蹤各國貿易談判的執行進度，台灣應以韓國為鑑，期待立法院能與行政院攜手，共同協助產業度過關稅挑戰。

邱達生指出，若韓國國會持續延遲或不願通過，部分產業將受到高關稅衝擊，而台灣與韓國高度重疊的傳產貨品將會受惠，但相信最終不會走到這個地步，因此需密切注意後續情況。

他表示，韓國汽車出口美國，也包括汽車零組件，若上調至25％，將嚴重影響在美國的競爭力，卻可望提高主要供應售後維修市場的台灣汽車零組件大廠競爭力；其次為鋼鐵及工業機械則有機會填補部分中高端市場的缺口。

商總理事長許舒博表示，台灣也可能會面臨同樣狀況，若談妥台美關稅卻遲未簽署的話，有可能會回到原來框架，他呼籲國會要盡速審查。許舒博指出，站在產業的角度，希望對等關稅可降至15％且不疊加，至於台灣企業投資美國2500億美元、政府信用保證2500億美元等條件，都可以在國會中充分討論，不要一味擱置不處理。

至於台積電擴大赴美投資，外界擔心「技術」會外移，許舒博表示，政府可以「法律」規範限制輸出，同時美國也沒有限制台灣發展研發與技術。

此外，第六屆經濟繁榮夥伴對話（EPPD）在華府登場，經濟部長龔明鑫今（28）日晚上11點將在華府智庫大西洋理事會戰略與安全中心演講，題目是「台灣在全球供應鏈中的關鍵角色以及美台關係的未來」，將談及台灣在印太經濟安全中可扮演的角色，例如非紅供應鏈、AI晶片供應等，也會說明對美投資的合作部分。