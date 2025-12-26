韓華布局核潛艦建造 深化美韓造艦合作

記者丘學陞／綜合報導

《南韓經濟日報》26日報導，韓華集團在收購美國費城造船廠1週年之際，宣布已準備在未來承擔核動力潛艦建造業務，展現美韓堅定的造艦合作關係。

韓華集團表示，費城造船廠近期不斷擴充人力、翻新與投資設備、提升生產效率，以完成打造核潛艦前的準備並具備相關能力，只要政府批准，就能啟動建造工作，協助美國滿足防衛需求。

儘管外界曾質疑韓華過去並無軍用船舶生產經驗，遑論生產核潛艦。但韓華防務美國分公司造船事業總裁安德森強調，韓華具成熟技術並有望藉由美軍維吉尼亞級核攻擊潛艦成熟設計，逐步累積相關經驗，加上韓華先前宣布對費城造船廠共50億美元的多年期投資計畫，有望以此發揚造艦能量，滿足美軍66艘攻擊潛艦的造艦目標。

韓華集團宣布，其收購的美國費城造船廠已具備核潛艦生產能力。（取自韓華費城造船廠「X」）