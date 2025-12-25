韓華斥資50億美元擴建費城造船廠 瞄準美核動力潛艦訂單

根據南韓韓華集團(Hanwha)今天(25日)發布的聲明，韓華集團全球戰略長亞歷克斯．黃(Alex Wong)指出，該集團旗下位於費城的造船廠具備為美國海軍建造核動力潛艇的能力。

亞歷克斯．黃22日在費城造船廠舉行的媒體活動中表示，美國政府對自身及盟國發展核動力潛艇能力的承諾「非常堅定」。他並說，只要政府準備好，我們隨時準備在費城建造這些潛艇。

美國總統川普(Donald Trump)矢言將振興長期低迷的美國造船產業，南韓造船業者正大舉押注這項雄心。

廣告 廣告

南韓上個月與美國簽署貿易協議，將南韓汽車輸美關稅由25%調降至15%，首爾並承諾將向美國造船產業投資1,500億美元。

川普在22日的一項記者會上表示，韓華集團將參與美國海軍護衛艦的建造，並稱韓華是「一家不錯的公司」。他同時提及韓華計畫在費城造船廠投資50億美元進行擴廠進化；韓華於2024年以1億美元價格收購這家造船廠。

韓華高層指出，公司正招募具備維吉尼亞級(Virginia-class submarine)潛艦相關專業的人才，因為華府對擴大此類潛艦的產能展現高度興趣。

此外，韓華費城造船廠船廠營運負責人趙鐘宇(Jongwoo Cho，音譯)表示，該公司也正與潛在合作夥伴洽談購地或增設船塢，以配合擴廠計畫，但未進一步說明細節。