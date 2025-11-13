韓華鷹隊首位台灣人！左投王彥程加盟韓職 自曝是TWICE粉絲

台灣旅外好手王彥程正式以亞洲外援身分加盟韓國職棒韓華鷹隊，成為隊史第一位台灣選手，也是繼王維中之後第二位效力韓職的台灣人。這位24歲的左投以年薪10萬美元簽約，結束了旅日生涯，展開新的職業棒球旅程。王彥程不僅是台灣國家代表隊出身，還曾在多項國際賽事擔任先發投手，擁有最快可達154公里的球速和精湛的滑球技巧，在日職也曾拿下雙位數勝投的優秀成績。

王彥程正式加盟韓華鷹隊。（圖／TVBS）

王彥程表示，他在幾年前參加亞運時就注意到韓國球員的優秀表現，其中包括韓華鷹隊的選手，他特別期待能與柳賢振前輩共事。值得一提的是，王彥程曾在2023年的APBC（亞洲職業棒球錦標賽）中對上韓國第四棒打者，如今卻要為同一支球隊效力，這段經歷讓他的加盟更顯特別。相較於2018年王維中以20萬美元加盟NC恐龍隊，王彥程此次以10萬美元的年薪簽約韓華鷹隊。

除了棒球事業，王彥程在採訪中也透露了自己對韓國流行文化的喜愛。他表示自己平常喜歡看韓劇、聽KPOP音樂，還對服裝和逛街有興趣。當被問到有沒有特別喜歡的KPOP團體時，王彥程害羞地表示自己是TWICE的粉絲，靦腆的微笑完全藏不住對韓國女團的喜愛之情。

王彥程成為第二位效力韓職的台灣人。（圖／TVBS）

王彥程作為台灣國家代表隊出身的左投手，擁有出色的球技和豐富的國際賽經驗。他的主要武器是最快可達154公里的球速，以及銳利精湛的滑球。在日本職棒時期，他曾擔任全季先發投手並取得雙位數勝投的亮眼成績。如今轉戰韓國職棒，王彥程不僅成為韓華鷹隊史上第一位台灣選手，也為自己的職業生涯開啟了嶄新的一頁，讓台灣球迷引頸期待他在韓職賽場上的表現。

