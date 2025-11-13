韓華鷹隊首位台灣人！左投王彥程加盟韓職 自曝是TWICE粉絲
台灣旅外好手王彥程正式以亞洲外援身分加盟韓國職棒韓華鷹隊，成為隊史第一位台灣選手，也是繼王維中之後第二位效力韓職的台灣人。這位24歲的左投以年薪10萬美元簽約，結束了旅日生涯，展開新的職業棒球旅程。王彥程不僅是台灣國家代表隊出身，還曾在多項國際賽事擔任先發投手，擁有最快可達154公里的球速和精湛的滑球技巧，在日職也曾拿下雙位數勝投的優秀成績。
王彥程表示，他在幾年前參加亞運時就注意到韓國球員的優秀表現，其中包括韓華鷹隊的選手，他特別期待能與柳賢振前輩共事。值得一提的是，王彥程曾在2023年的APBC（亞洲職業棒球錦標賽）中對上韓國第四棒打者，如今卻要為同一支球隊效力，這段經歷讓他的加盟更顯特別。相較於2018年王維中以20萬美元加盟NC恐龍隊，王彥程此次以10萬美元的年薪簽約韓華鷹隊。
除了棒球事業，王彥程在採訪中也透露了自己對韓國流行文化的喜愛。他表示自己平常喜歡看韓劇、聽KPOP音樂，還對服裝和逛街有興趣。當被問到有沒有特別喜歡的KPOP團體時，王彥程害羞地表示自己是TWICE的粉絲，靦腆的微笑完全藏不住對韓國女團的喜愛之情。
王彥程作為台灣國家代表隊出身的左投手，擁有出色的球技和豐富的國際賽經驗。他的主要武器是最快可達154公里的球速，以及銳利精湛的滑球。在日本職棒時期，他曾擔任全季先發投手並取得雙位數勝投的亮眼成績。如今轉戰韓國職棒，王彥程不僅成為韓華鷹隊史上第一位台灣選手，也為自己的職業生涯開啟了嶄新的一頁，讓台灣球迷引頸期待他在韓職賽場上的表現。
更多 TVBS 報導
離開日職！王彥程加盟KBO韓華鷹 成王維中之後台灣第2人
王彥程加盟韓華鷹 要向柳賢振取經控球、自爆是TWICE粉
前南韓職棒選手「直播中墜樓」 觀眾聽巨響急報警遺憾來不及
大谷翔平弱點曝光？球評點「1關鍵」 美國WBC教頭：已收到
其他人也在看
樂天桃猿風波不斷韓媒大篇幅報導！以「荒唐、小氣、簡直離譜」為標題狂酸
體育中心／綜合報導樂天桃猿本季接連爆出食安風暴、二軍宿舍環境簡陋，加上奪冠後閃電換帥、後勤行政獎金僅有5000塊等，爭議不斷，連韓媒都相當關注此事，以「荒唐、小氣、離譜」為標題大篇幅報導。FTV Sports ・ 3 小時前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 1 天前
MLB》那一夜我和孩子們一起看山本由伸世界大賽 水手：那是難以置信的精彩
洛杉磯道奇隊日本投手山本由伸在世界大賽第7戰沒有休息之下登板救援，幫助道奇隊奪得世界大賽2連霸，西雅圖水手總經理Justin Hollander說：「我已經很久沒有看到那樣的表現。」TSNA ・ 7 小時前
MLB／二連霸道奇又有球員離隊！紅人承接捕手洛維特合約
道奇隊完成二連霸後外界預期會繼續積極補強，不過今天又有球員離隊，替補捕手洛維特（Ben Rortvedt）的合約被紅人隊承接。 道奇球團今天公布球員異動，捕手洛維特被紅人從讓渡名單中挑走，先發投...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前
WBC》道奇恐不放行山本由伸參賽…日媒控「態度消極」 球團與武士隊角力展開
距離2026年世界棒球經典賽開打只剩下不到4個月，而在大聯盟進入休賽季後，手握「日籍三本柱」的洛杉磯緯來體育台 ・ 8 小時前
日職/ 輸給台灣就改當投手！辰己涼介行使FA 尋求大聯盟機會
才剛來台灣打完亞洲職棒交流賽，據日媒報導，28歲的樂天金鷲球星辰己涼介今（11日）宣布行使國內自由球員權，未來的動向備受矚目。中天新聞網 ・ 1 天前
避免「全猿逃走中」！傳樂天砸5000萬盼留6隊都想搶到手的「老虎」黃子鵬
體育中心／綜合報導樂天桃猿雖然勇奪本季總冠軍，但隨後爆發的二軍宿舍和撤換總教練事件，讓奪冠喜悅完全被沖淡，不過仍盡力避免「全猿逃走中」，開出樂天易主後最大的4年5千萬元的合約，希望能夠留住在先發輪值中的「老虎」黃子鵬。另外，除了給決定續留的林承飛也開出3年逾2千萬合約外，也積極提前談約希望能用複數年約留住明年取得FA資格的隊長林立。FTV Sports ・ 1 天前
又一台灣人挑戰韓職！ 韓華鷹宣布簽下王彥程
韓國職棒明年起開放亞洲外援名額，韓華鷹今（13日）宣布補強，確定簽下台灣投手王彥程，年薪10萬美元（約新台幣310萬元）。中天新聞網 ・ 10 小時前
MLB／守護者連霸最佳教練 球迷急喊藍鳥主帥被搶劫！怒酸「最大笑話」
大聯盟12日公布年度最佳總教練，美聯最終由守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）擊敗藍鳥總教練史奈德（John Schneider）當選，成為美聯史上連霸最佳教練第2人，不料許多球迷直呼這個獎項應該給到史奈德，怒酸史奈德被搶了，沒得獎實在是「笑話」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
NPB》古林睿煬、孫易磊續披火腿戰袍！球團認兩位皆是重要拼圖
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今天（13日）宣布，與陣中兩名台灣投手「台灣金孫」古林睿煬及「台灣至寶」緯來體育台 ・ 1 小時前
中職》打教丹尼爾受美職延攬離隊 兄弟打擊部門人事調整中
中信兄弟今年例行賽戰績第一，但尋求衛冕失利，季後教練部門人事異動尚在調整。而擔任一軍巡迴打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan），則已被美國職棒紐約大都會隊邀約，新球季將轉往該隊體系的多明尼加聯盟效力。丹尼爾11日稍早在個人IG發文，表示對中信兄弟的感謝。丹尼爾寫下：「在台灣的兩個球季。感謝中信自由時報 ・ 2 天前
中職／樂天桃猿風波不斷！馮健庭發文竟宣布退休 他不捨喊：絕對是有的
樂天桃猿9日無預警讓總教練古久保健二下台引發熱議，11日深夜資深內野手馮健庭也拋出震撼彈，在個人IG寫下「野球人生終了」宣布退休，底下馬上湧入隊友和其他隊選手留言祝福，其中成晉也不捨喊，「你絕對是有的啦，我們一起經歷太多事。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／「海盜不會贏我想走」 球團才剛喊非賣！他卻遭前隊友曝想去洋基
被認為是今年國聯賽揚熱門人選的海盜「狀元」斯金斯（Paul Skenes），13日在賽揚得主公布前他竟遭前隊友爆料「想去洋基」，還傳出斯金斯認為海盜是支不會贏球的隊伍，希望球團能考慮放手把他換到紐約。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
棒球於開幕式前登場 美媒：大谷翔平為奧運打第一棒
（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）2028年洛杉磯奧運調整賽程，棒球在開幕式前一天開打。美媒評估，這安排有利美國職棒大聯盟開放球員參賽，形容「大谷翔平打第一棒，開幕聖火接著登場」。中央社 ・ 11 小時前
NBA》明星賽玩新哏 美國隊vs.世界隊
NBA聯盟正式宣布本賽季明星賽改制，屆時將會有24位入選的明星賽選手，分成2支美國隊與1支世界隊展開循環賽爭冠，先發球員由球迷、媒體和球員共同投票選出，替補選手由教練挑選，但不再對球員的位置有限制。中時新聞網 ・ 14 小時前
MLB／腳踝傷季後賽難守外野 道奇工具人動刀！明年外野佈局連動被影響
道奇工具人艾德蒙（Tommy Edman）今年飽受腳踝傷勢，12日球團表示他將接受手術治療，預計可以趕上明年春訓，不過能否代表韓國參加WBC仍成疑，而且他的復原狀況也會決定道奇休賽季的陣容佈局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／斯金斯全票當選賽揚 山本由伸輸「他」拿第3！前2名票1張都沒有
大聯盟13日公布年度投手最大獎賽揚得主，最終海盜狀元斯金斯（Paul Skenes）全票當選國聯賽揚，成為聯盟史上第16位囊括所有第1名選票的投手，而日籍強投山本由伸最終僅拿第3名，無緣生涯首座賽揚。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB》大聯盟2025賽季獎項本週陸續揭曉！
MLB美國職棒大聯盟在世界大賽結束後，正式進入休賽季，美國職棒記者協會（BBWAA）將陸續公布四大年度獎項得主，包括Jackie Robinson年度新人獎、年度最佳總教練、賽揚獎與最有價值球員獎，同時也會揭曉2025年All-MLB第一與第二隊名單。每一項BBWAA主要獎項皆有3名美聯與3名國聯決選者入圍。本屆有哪些焦點話題與懸念，以下是重點整理：Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前
MLB/今井達也自許「世界第一投手」被炎上… 經紀人挨批過度炒作
27歲的西武獅投手今井達也將透過入札制度挑戰大聯盟，不過最近因他的一番希望三振同胞大谷翔平，並與山本由伸成為世界第一投手的言論，引起部分美國球迷熱議，有人對他的自信表示讚賞，也有人認為他過於自負，甚至質疑他的實力。中天新聞網 ・ 3 小時前
MLB》不是山本由伸！ 海盜隊超級王牌Paul Skenes獲國聯賽揚獎
美國職棒大聯盟（MLB）今天公布國聯賽揚獎得主，匹茲堡海盜隊的王牌投手Paul Skenes以不可思議的表現，橫掃票選，正式榮膺2025年國家聯盟賽揚獎。這是他自去年拿下新人王之後的第二個完整賽季，也是隊史第三人。TSNA ・ 9 小時前