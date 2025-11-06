韓蔚山火力發電廠崩塌，傳7人遭活埋。圖／翻自《韓聯社》

南韓蔚山市「蔚山火力發電所」，在今（6日）發生建築物坍塌事故，傳出有7人被活埋，當局正全力搜救當中。

據《韓聯社》報導，蔚山火力發電所發生大型建築物坍塌事故，目前傳出有7人遭活埋，另有2人被救出。被救出的2人已送醫治療，身體狀況算穩定。

報導指出，廠內有一座受損的鍋爐塔，正在進行拆除作業，是否是因工程過程有疏失造成崩塌，目前當局還在調查當中。

蔚山火力發電所於1977年12月啟用，隸屬南韓東西發電公司（EWP），總發電量合計約32萬千瓦。

