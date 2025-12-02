韓藝人接二連三來台開唱 名醫點出：台灣音樂因「本土化」式微

近年來韓國團體、藝人接二連三來台開唱，精神科醫師沈政男今(2日)在臉書發文，表示上月TWICE在高雄世運主場館開唱，同一時間在台北大巨蛋有「民歌五十」演唱會，雖族群不同，但都盛況空前，而相較於韓國的音樂表演場面盛大輝煌，台灣流行音樂逐漸式微，主因為何？沈政男認為應是過度注重「本土化」。

沈政男曬出昨在《中華日報》投稿的社論，標題為「演唱會越開越多 台灣流行音樂在哪？」並指出先前賴清德總統對周子瑜回家鄉開唱，脫口稱：「代表台灣人有錢又有閒」，但他覺得看演唱會的這類年輕人其實薪水不高，努力存錢看偶像圓夢，主要是為了看人生學習典範，其二是為了找尋對理想伴侶的投射。

話鋒一轉，沈政男指出，上周的MAMA頒獎典禮，和近年台灣所辦的三金典禮一比較，就可見出演藝產業的水平差距，這對20多年前的觀眾來說難以想像，台灣最早見到第一位來台發展的韓國歌手是金元萱，接著是酷龍，再來是《冬季戀歌》等戲劇的走紅。沈政男覺得韓流之所以竄起是由於擅長東西文化結合，不僅是西洋美國樂風，也學習了日本的演唱團體模式，總總結合讓人耳目一新。

反觀台灣自有的音樂，對沈政男一輩來說好像只剩校園民歌，「台灣流行音樂為什麼式微？『本土化』三個字是最大的敵人！『本土化』成了排斥新元素，拒絕接受國際挑戰的藉口，當然你做出來的東西就越來越狹隘了。」並指台灣音樂也會一窩蜂歌頌「台味」，並不注重跟世界接軌、也不注重外國人感想，自然漸漸變得沒人在聽，無法和其他國外藝人比擬。

