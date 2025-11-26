韓裔母殺2子改名潛逃！屍體塞行李箱4年 法院裁定終身監禁

國際中心／紀玫瑄報導

韓裔紐西蘭籍母親因身陷丈夫過世的傷痛中，對2名親生孩子下藥、想一起走上絕路，卻自己獨自甦醒，事後將孩子遺體藏於倉儲的行李箱中。（示意圖／翻攝自Pixabay）

韓裔紐西蘭籍的李學英（Hakyung Lee，音譯）遭指控殺害自己6歲與8歲的親生孩子，且將遺體藏於租借倉儲的行李箱中長達4年，直到2022年因她未支付倉儲費用、行李箱依法遭到拍賣，整起謀殺命案才曝光。犯案後，她改名並潛逃回南韓，並於2022年9月引渡回紐西蘭受審，26日遭宣判終身監禁，且17年不得假釋。

■全案時間線

2017年11月：李女丈夫因食道癌過世。

2018年年中：下藥殺害分別6歲與8歲的親生孩子，將屍體藏於行李箱、放在奧克蘭租借的倉儲中，並改名、潛逃回南韓。

2022年8月：因未支付倉儲費用，李女倉儲內的物品依法遭到拍賣，買家打開行李箱發現2具小孩的遺骸。

2022年9月：李女遭引渡回紐西蘭接受審理。

2025年11月26日：李女遭紐西蘭法院宣判終身監禁，17年不得假釋。

■李女否認謀殺，堅稱當下精神失常

她否認謀殺孩子，僅承認「導致孩子致死、藏匿屍體」等行為，並辯解自己因精神失常而無罪，也聲稱她相信殺害兒女是「道德正確的行為」。

根據《ABC NET》報導，李女的丈夫於2017年11月因食道癌過世，在丈夫治療期間，她多次向身邊的人表示「如果丈夫死了，會帶著孩子們離開」，李女的母親也證實在女婿過世後李女停止進食「失去求生意志」。

調查期間，李女承認她將抗憂鬱藥物去甲替林（Nortriptyline）加到孩子們的果汁中，自己也吃下了安眠藥、想帶著孩子一起走上絕路，但因劑量計算錯誤，她獨自甦醒、孩子們卻已死亡。

同時李女也一再主張，犯案時丈夫剛過世不久、自己處於情緒極度不穩的狀態。

■心理健康影響犯案行為 法官宣判「終身監禁」

根據李女的說詞，檢方駁斥李女的謀殺行為是「為了擺脫獨自育兒的負擔」，且認為李女嚴重背叛孩子對母親的信任，「他們被殺時只有6歲跟8歲、父親剛過世，卻被身邊唯一的至親所殺害」。

根據李女的精神檢定報告結果顯示，犯案當下李女可能患有「非典型的憂鬱症」及受到長期悲傷反應的折磨。

法官范寧（Geoffrey Venning）認為，李女當時的心理健康是重要的犯案因素，並認為她是因為無法承受丈夫去世後、獨自照顧孩子的負擔與責任。

儘管法官認為李女當下的心理健康影響犯案行為，但她的行為是經過計算、深思熟慮的，因此仍宣判李女終身監禁，且17年不得假釋。

■愧疚沒做到「替我保護他們」

李女的母親出庭時提到，她曾告訴女兒「如果想跟著你丈夫走，就自己去，我會替你帶孩子」，但最終仍發生憾事。同時李女母親很後悔沒帶女兒去接受心理治療，「如果她想死，為什麼不獨自死去？為什麼要帶走無辜的孩子？」

李女已故丈夫的兄弟坦言，他的母親、2位孩子的奶奶至今都不知道這起悲劇，也透露李女已故丈夫的遺囑是「要我保護他們」，但他卻沒能守住承諾。他表示，縱使多年後李女獲得假釋出獄，但對於他自己而言，未能履行「保護他們」的承諾，成了心中永遠無法彌補的遺憾與愧疚。

