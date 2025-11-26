韓製火箭世界號27日凌晨發射 目前氣候條件良好
（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國將在明天凌晨第4次發射自製火箭世界號（NURI，KSLV-II），目標是將次世代中型衛星3號及12顆立方衛星送至600公里高度。目前預計沒有會造成重大妨礙的氣象因素。
韓聯社今天報導，由民間首次主導製作的世界號將搭載13顆衛星，預計於韓國時間明天凌晨12時55分進行世界號第4次發射。根據光州地方氣象廳，目前位於全羅南道高興的羅老宇宙中心，整體的氣象條件不會對發射造成妨礙。
世界號已在昨天完成在發射台豎立並固定的作業，之後陸續進行發射準備作業。宇宙航空廳將在今天進行發射管理委員會，決定是否填充推進劑，並整體檢討準備狀況、氣象情況、與太空物體碰撞的可能性等，決定最終發射時間。
發射時間確定後，將從4小時前開始進行燃料與氧化劑注入程序。報導指出，這將是世界號睽違2年半再度飛向宇宙的時刻，世界號將於發射13分27秒後開始分離衛星，全部衛星分離後排放剩餘燃料，並於發射21分24秒後結束飛行。
報導指出，世界號發射的成敗取決於能否將次世代中型衛星3號送至高度600公里、誤差範圍35公里內，並安置於軌道，宇宙航空廳預計於發射約1小時20分後公布發射結果。
世界號第4次發射不同於之前由韓國航空宇宙研究院（KARI）主導，這次為首次由韓華航太主導製作，參與發射準備與運用過程，以學習未來民間主導發射所需的技術。（編譯：楊啟芳）1141126
